Carcare, la furia del fiume Bormida danneggia la passerella. Mirri: "Dovrà essere demolita e ricostruita"

L'esondazione del fiume Bormida ha causato danni significativi a Carcare. "La passerella che collega piazza Caravadossi a via Garibaldi è stata gravemente danneggiata e dovrà essere demolita e ricostruita", afferma il sindaco Rodolfo Mirri.

"Il fiume è esondato all'altezza della passerella. Il centro del paese è stato allagato; l'acqua si è incanalata sotto i platani e nella zona di via Abba. Le conseguenze dell'esondazione sono state devastanti: molti garage sono stati completamente allagati, con le auto all'interno rimaste intrappolate.

Per affrontare l’emergenza, l’amministrazione comunale sta attivando delle pompe per rimuovere l'acqua. "A breve ci sarà un briefing con la Protezione civile per fare il punto della situazione e decidere come muoverci", commenta Mirri.

"Inoltre, ci sono stati smottamenti nelle zone di Negreppie e Bugile", conclude il sindaco.