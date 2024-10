Savona ricorda l'80esimo anniversario della fucilazione dei martiri antifascisti

Venerdì 1° novembre ricorrerà l'ottantesimo anniversario della fucilazione di sei martiri savonesi da parte dei fascisti della Repubblica Sociale Italiana, avvenuta nel 1944 nel fossato meridionale della fortezza del Priamar: Giuseppe Baldassarre, Pietro Cassani, Luigia Comotto, Paola Garelli, Franca Lanzone e Stefano Peluffo. Il vescovo di Savona-Noli, Calogero Marino, presenzierà agli eventi in programma.

Alle ore 9 si terranno la deposizione di una corona d'alloro e gli onori al Monumento ai Martiri antifascisti all'interno dell'area portuale e la benedizione. Seguiranno i saluti del sindaco, Marco Russo, e delle altre istituzioni e l'orazione ufficiale del segretario generale della CGIL di Savona, Andrea Pasa. Al termine, una delegazione si recherà a deporre una corona di alloro alla lapide all'interno del giardino dell'Asilo Regina Margherita, nella zona del Prolungamento.

Sabato 2 novembre, alle ore 10:20, al Cimitero Monumentale di Zinola monsignor Marino celebrerà la santa messa per la Commemorazione di tutti i fedeli defunti. La liturgia sarà preceduta, alle ore 10, dalla deposizione di una corona d'alloro al Sacrario dei Defunti (con benedizione), a quello dei Partigiani, al cippo dei caduti nella Seconda Guerra Mondiale (Campo V), a quello degli invalidi di guerra (Campo U) e alla lapide dei deportati. A seguire, la benedizione e deposizione di fiori al Campo dei Bambini.

In piazza Goffredo Mameli, alle ore 11:20, sarà deposta una corona d'alloro al Monumento ai Caduti "Rintocchi e Memorie". Al porto, presso il molo antistante la Torre Leon Pancaldo ("Torretta"), a mezzogiorno ci sarà il lancio in mare di una corona in memoria di tutti caduti del mare a cura della Capitaneria di Porto. Un autobus sarà a disposizione per seguire le varie commemorazioni, con partenza alle ore 9:30 dall'ex pesa pubblica in piazza del Popolo.

Nel fine settimana anche la Parrocchia San Bernardo in Valle, guidata dal vicario generale don Camillo Podda, celebrerà la Solennità di tutti i Santi e la Commemorazione dei Defunti. Venerdì, dalle ore 15:30, nel vicino cimitero si terranno la recita del rosario e la benedizione delle tombe (in caso di maltempo nella cappella), e alle 18, in chiesa, la messa. Il 2 novembre, nella cappella del cimitero sarà officiata la messa in suffragio di tutti i defunti.