Carcare e Dego si rimboccano le maniche dopo l'alluvione (FOTO)

Le violenti piogge dello scorso weekend hanno causato ingenti danni a Carcare e Dego, due comuni gravemente colpiti dallo straripamento del fiume Bormida. Le strade sono state sommerse, le abitazioni invase dall'acqua e il panorama locale trasformato in un vero e proprio scenario di emergenza.

La Protezione civile di Carcare ha comunicato tramite i propri social che il lavoro di svuotamento delle acque su via Abba è finalmente terminato, dopo quasi 24 ore di intervento continuo da parte di una squadra di volontari. "Un ringraziamento speciale ai colleghi della Protezione civile di Plodio e alla Protezione civile di Caselle per il supporto fondamentale che hanno dato al nostro gruppo e alla nostra comunità", hanno dichiarato. Da domani, si avvieranno le operazioni di pulizia della sede e della rimessa, oltre alla manutenzione delle attrezzature, affinché siano pronte per eventuali future emergenze. "Dopo tante richieste di soccorso, ora vogliamo farne una noi: venite a trovarci e avvicinatevi al mondo della Protezione civile. Anche un piccolo contributo può fare la differenza", hanno aggiunto.

Anche il vice sindaco di Dego, Corrado Ghione, ha condiviso un bilancio della situazione attuale: "Un'altra giornata intensa, con numerosi problemi da affrontare: frane, smottamenti, strade scomparse e attività in difficoltà. È stato un disastro pazzesco!". Ghione ha sottolineato l'importanza della solidarietà che ha caratterizzato questi giorni difficili, ringraziando in particolare i vigili del fuoco di Cuneo e i volontari della cooperativa Arcimedia. Un ulteriore segno di unità è stato rappresentato dalla proloco di Dego, che ha fornito supporto logistico con pasti per i soccorritori.