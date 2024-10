Elezioni Liguria 2024: risultati e reazioni LIVE - A un terzo dello scrutinio è testa a testa, nel Savonese Bucci stacca Orlando di 6 punti

18.20 Scrutinate 700 sezioni in Liguria: con 99.445 voti, Andrea Orlando è ancora avanti, al 48,44%. Minimo lo scarto: Marco Bucci, con 97.843 voti, è al 47,66%.

18.15 Con 116 sezioni scrutinate su 308 nella provincia di Savona, Marco Bucci mantiene il vantaggio su Andrea Orlando con una leggera flessione nel distacco percentuale rispetto ai primi risultati. Bucci ha raccolto 16.658 voti, pari al 51,01%, mentre Orlando segue con 14.682 voti al 44,96%. La differenza tra i due principali contendenti si attesta a poco più di sei punti percentuali.

18.10 Prosegue con un acceso testa a testa lo scrutinio delle elezioni regionali in Liguria tra Marco Bucci, candidato del centrodestra, e Andrea Orlando, candidato sostenuto dal "campo largo" del centrosinistra. Con circa un terzo delle sezioni scrutinate (607 su 1.785), i dati del portale Eligendo del Viminale mostrano Orlando in lieve vantaggio con il 48,25% dei voti, pari a 83.967 preferenze, mentre Bucci lo segue da vicino con il 47,83% e 83.249 voti.

18.00 Nella provincia di Savona, siamo ad un totale di 104 sezioni scrutinate su 308. Marco Bucci è in testa con 15.177 voti, corrispondenti al 51,19% dei voti. Andrea Orlando segue con 13.267 voti e una percentuale del 44,75%. Gli altri candidati: Francesco Toscano: 330 voti (1,11%); Nicola Morra: 204 voti (0,69%); Nicola Rollando: 196 voti (0,66%); Marco Giuseppe Ferrando: 161 voti (0,54%); Alessandro Rosson: 151 voti (0,51%); Davide Felice: 112 voti (0,38%); Maria Antonietta Cella: 51 voti (0,17%).

17.51 Secondo la terza proiezione elaborata da Swg per lo Speciale Tg La7 elezioni Liguria, Marco Bucci è in testa con il 49,8%, mentre Andrea Orlando, sostenuto dal "campo largo" del centrosinistra, segue con il 47,1%. Gli altri candidati si attestano al 3,1%. Per quanto riguarda le singole liste, la coalizione di centrodestra mantiene il 49,8% delle preferenze. Tra le forze principali: Fratelli d’Italia è al 15,6%, Vince Liguria al 9,5%, Lega all’8,7%, Forza Italia al 7,8%, Orgoglio Liguria al 6,2%, Udc all’1,5% e Alternativa Popolare allo 0,5%.

17.50 Al quartier generale di Andrea Orlando, allestito presso il piano rialzato del Mercato Orientale di Genova (Mog), regna il silenzio sugli sviluppi elettorali. Lo staff e alcuni esponenti locali del Partito Democratico si sono riuniti in una piccola stanza, non accessibile al pubblico, per seguire con attenzione i dati in arrivo dagli exit poll e i primi risultati dello scrutinio. Andrea Orlando, al momento, sta seguendo lo spoglio da La Spezia, e, secondo fonti del suo staff, raggiungerà Genova solo in serata.

17.49 La terza proiezione del consorzio Opinio Italia per Rai, basata su un campione del 33%, conferma in Liguria il vantaggio del candidato del centrodestra Marco Bucci, che raggiunge il 48,8%. Il candidato del centrosinistra Andrea Orlando segue con il 47,3%, mentre Nicola Morra, candidato della sinistra, è stimato all'1%.

17.30 Le proiezioni sul voto finale danno Marco Bucci in testa, ma, quando sono state sinora scrutinate 178 sezioni, davanti c'è Orlando.

17.12 Secondo la seconda proiezione diffusa dal consorzio Opinio Italia per Rai, con un campione pari al 12%, in Liguria il candidato del centrodestra Marco Bucci mantiene il vantaggio con il 49,5% dei voti. Andrea Orlando, candidato del centrosinistra, segue con il 47%, mentre Nicola Morra, candidato della sinistra, si attesta allo 0,9%. Sul fronte delle coalizioni, la compagine di centrodestra raccoglie complessivamente il 48,5%, mentre quella di centrosinistra è al 47,9%.

17:03 Dopo lo scrutinio di 120 sezioni su 1.785, Andrea Orlando risulta in vantaggio con il 50,55% dei voti, mentre Marco Bucci si attesta al 45,95%. Gli aggiornamenti più recenti indicano quindi un sorpasso temporaneo del candidato di centrosinistra, nonostante i principali exit poll lo dessero in svantaggio.

17:01 Atmosfera di attesa e riservatezza al quartier generale di Orlando, allestito presso il Mercato Orientale di Genova. Lo staff e alcuni esponenti locali del Partito Democratico osservano silenziosamente i primi dati. Orlando, che al momento segue lo spoglio da La Spezia, dovrebbe arrivare a Genova in serata.

16:55 La seconda proiezione di Swg, trasmessa da La7, assegna il 49,6% a Bucci e il 47,3% a Orlando, con gli altri candidati al 3,1%.

16:53 L’affluenza più bassa della regione è stata registrata nella provincia di Imperia, con il 38,1% dei votanti. La Città Metropolitana di Genova ha invece raggiunto il 48,29%, seguita dalla provincia di La Spezia al 47,23% e da Savona al 43,74%.

16:30 I dati definitivi sull’affluenza in Liguria confermano un 45,96% di partecipazione, significativamente inferiore al 53,42% delle regionali del 2020.

16:24 Secondo la prima proiezione del consorzio Opinio Italia per Rai, Bucci è in vantaggio con il 49,8%, mentre Orlando ottiene il 46,5%.

16:23 Anche la prima proiezione di Swg per La7 assegna il vantaggio a Bucci, al 49%, mentre Orlando è stimato al 47,5%. Gli altri candidati ottengono complessivamente il 3,5%.

16:21 Il Ministero dell’Interno, tramite il portale Eligendo, ha aggiornato il dato finale sull’affluenza totale: il 45,96% degli aventi diritto ha votato, rispetto al 53,42% delle elezioni del 2020.

16:09 Con l'inizio dello scrutinio delle prime sezioni, Bucci si porta subito in vantaggio con il 60,7%, mentre Orlando segue con il 35,5%.

15:52 L’affluenza si attesta al 45,94% a poche sezioni dal termine dello spoglio, confermando il calo rispetto al 53,5% delle precedenti elezioni regionali.

15:27 Secondo l'istant poll Swg per La7, Bucci è stimato tra il 46% e il 50%, mentre Orlando tra il 45% e il 49%. Gli altri candidati oscillano tra il 4% e il 6%.

15:02 Il primo exit poll del consorzio Opinio Italia per Rai vede Marco Bucci in testa con una forchetta tra il 47% e il 51%, mentre Orlando si posiziona tra il 45,5% e il 49,5%. Nicola Morra è stimato tra lo 0% e il 2%.

15:00 Si sono ufficialmente chiuse alle 15 le urne in Liguria per il voto alle regionali. Al via gli scrutini presso i seggi allestiti nel Savonese.