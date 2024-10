Elezioni Regionali: affluenza crollata nei Comuni più colpiti dall'alluvione

Affluenza in netto calo in tutta la provincia di Savona alle elezioni regionali, un dato influenzato, con ogni probabilità, anche dall’alluvione che ha colpito la Val Bormida sabato. Alle 23 di ieri sera, il 31,55% degli aventi diritto si è recato alle urne, registrando quasi un 10% in meno rispetto al 2020. Un calo simile è stato osservato anche nella provincia di Imperia, mentre a Genova e La Spezia le percentuali sono scese meno drasticamente.