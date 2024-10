Nuova caserma dei vigili del fuoco di Varazze. Sindaco Pierfederici: "Imminente il termine dei lavori"

"E' imminente il termine dei lavori".

Ad annunciare la prossima chiusura del cantiere per la realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco di Varazze, presumibilmente entro febbraio del 2025, è il sindaco Luigi Pierfederici che questa mattina ha effettuato un sopralluogo all'interno del cantiere insieme al vicesindaco Filippo Piacentini, l'ufficio tecnico comunale e i pompieri con al centro l'allaccio dei sottoservizi.

"Un presidio importante per il nostro territorio non solo per Varazze ma anche per tutto il circondario grazie alla buona politica di questa amministrazione e della precedente siamo riusciti a concretizzare nella nostra città. Dopo queste settimane di maltempo abbiamo ulteriormente la dimostrazione dell'importanza della caserma" ha spiegato Pierfederici.

I pompieri varazzini quindi si sposteranno dalla sede del Salice alla zona degli ex cantieri Baglietto.

Il cantiere doveva concludersi entro i primi mesi del 2023 ma il rincaro dei materiali aveva di fatto stoppato le lavorazioni.

Da lì la decisione del Provveditorato alle Opere Pubbliche insieme alla ditta appaltatrice di dar vita ad una variante per rimodulare gli interventi e sbloccare di fatto la situazione burocratica che si era venuta a creare.

Nel febbraio 2021 erano partiti i lavori di demolizione di due capannoni di levante degli ex cantieri Baglietto, ad aprile dello stesso anno il Provveditorato delle Opere Pubbliche aveva consegnato le aree alla ditta aggiudicatrice dei lavori e a maggio invece era stata demolita la storica palazzina degli uffici.

La nuova caserma è stata finanziata dal Ministero dell'Interno con un investimento di 2 milioni e 800mila euro. 200mila euro invece erano stati stanziati dall’amministrazione per la demolizione dei capannoni per poter creare così il piazzale di manovra.