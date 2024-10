Incidente in A10: furgone si ribalta a Celle Ligure, disagi al traffico

Nel pomeriggio odierno un furgone si è ribaltato su un lato lungo l'autostrada A10, all’altezza di Celle Ligure in direzione Savona, causando non pochi disagi alla viabilità.

L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 14.00, quando è scattato l’allarme che ha portato immediatamente sul posto i soccorsi: i primi a intervenire sono stati i militi della Croce Rosa di Celle Ligure. L'autista del mezzo, l’unica persona coinvolta nel sinistro, è fortunatamente riuscito a uscire autonomamente dal veicolo, anche se è stato comunque accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo di Savona per accertamenti medici.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche il personale di Autostrade per l’Italia e i mezzi di soccorso, per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli automobilisti in transito.