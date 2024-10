Alluvione a Pallare: frane, allagamenti e ruscelli esondati (FOTO e VIDEO)

Sono giorni di lavoro intenso per il comune di Pallare a seguito del maltempo che ha colpito la zona durante il weekend. Le piogge torrenziali hanno causato smottamenti, esondazioni e allagamenti, provocando notevoli disagi e danni sul territorio.

Tra gli eventi più drammatici, una frana ha bloccato l’accesso a un’abitazione in località Ferriera, isolando una famiglia che si è ritrovata intrappolata, con il portone di casa ostruito dai detriti.

Non solo smottamenti, ma anche ruscelli esondati che hanno invaso le principali arterie di comunicazione, come la strada provinciale e quelle secondarie, creando ostacoli con cumuli di detriti e rendendo impossibile la circolazione in diverse zone. La forza dell’acqua ha trascinato a valle fango, pietre e rami, aumentando i disagi e i rischi per automobilisti e residenti.

L'esondazione dei corsi d'acqua ha allagato case e cantine, raggiungendo livelli preoccupanti anche in aree generalmente considerate sicure.