Addio a Giuseppe Vincidomini: domani il funerale a Loano

Lutto per la scomparsa di Giuseppe Vicidomini, 78 anni, molto conosciuto per la sua lunga carriera al Casinò di Montecarlo e per aver gestito il ristorante La Fenice, sempre nel Principato. Da anni risiedeva a Loano.

Ieri mattina aveva accusato un grave malore e, trasportato d’urgenza all’ospedale di Pietra Ligure, era stato sottoposto a un intervento per aneurisma. Purtroppo, non si è più risvegliato.

Il rosario verrà recitato oggi (venerdì 9 maggio), alle ore 18.00, all’obitorio dell’ospedale Santa Corona, mentre il funerale sarà celebrato domani nella chiesa di San Pio X a Loano, alle ore 10.

La comunità si stringe attorno ai parenti e ai tanti amici colpiti dall'improvviso lutto. Dalla redazione di Savonanews.it il senso del più profondo cordoglio ai familiari che ne piangono la scomparsa.