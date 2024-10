Regionali, Vaccarezza si conferma consigliere: "Centrodestra al governo per merito del ponente. Io ancora qua? Ci vuole abilità..."

"I numeri non mentono, tre volte il più votato nel centrodestra della mia provincia: una soddisfazione immensa perché essere eletti come primi è difficile, ma tutti sanno che poi ripetersi è molto più complicato".

Angelo Vaccarezza si riconferma consigliere regionale. L'esponente di Forza Italia con 2.325 preferenze è stato il più votato del centrodestra nella provincia di Savona: un successo personale che resta, al di là poi di quella che è stata un'elezione forse anche un po' col brivido visto che il partito fondato da Berlusconi nel savonese ha chiuso complessivamente al quarto posto tra quelli della coalizione a sostegno di Marco Bucci.

"Una grande soddisfazione per Marco Bucci - ha continuato Vaccarezza - credo che la Liguria abbia dimostrato maturità, in modo particolare l'ha dimostrata il ponente perché se fosse per Genova e levante noi avremmo Orlando presidente. Imperia ha dato indubbiamente una spinta incredibile, ma udite udite la provincia di Savona, la martoriata provincia di Savona dimenticata dall'ultima giunta regionale, senza assessori, con rigassificatore, con forse problemi di sanità superiori alle altre province, con la minaccia del termovalorizzatore, ha avuto fiducia di Marco Bucci. Credo che questa sia la grande dote che noi porteremo a Genova nei prossimi 5 anni, noi non possiamo tradire la fiducia dei savonesi: dobbiamo spiegare bene agli amici genovesi e agli amici spezini che se il centrodestra governa questa regione è merito del ponente e stavolta il ponente merita più rispetto, in modo particolare la provincia di Savona che l'altra volta non ha avuto nemmeno un assessore che potesse tutelarla in Giunta".

Sul tema dell'assessore savonese in Giunta, l'esponente di Forza Italia non ha dubbi: "Lo sceglierà Marco Bucci: non è assolutamente un problema di nomi, è un problema di rappresentanza territoriale e di tener conto di istanze che troppo spesso sono state dimenticate. I prossimi 5 anni devono dare le risposte, non si può tradire una fiducia così ampia e ci sono stati comuni, penso ad Albenga, in cui il Forza Italia è diventata il primo partito".

"Una nota personale - ha aggiunto il neo consigliere regionale - io ho pagato molto due campagne diffamatorie nei miei confronti: una fatta su Savona per il rigassificatore e una fatta ad Albenga sull'ospedale, hanno nomi e cognomi queste campagne e se oggi dovessi dedicare la mia vittoria la dedicherei a loro".

Lo slogan della campagna elettorale di Vaccarezza, tratto da una nota canzone, aveva fatto discutere. Parole che dopo il voto assumono un contorno ancor più marcato: "Mi pare che la canzone di Vasco Rossi dica 'sembrava la fine del del mondo ma sono ancora qua, e già, ci vuole abilità'..." ha concluso il riconfermato consigliere regionale.