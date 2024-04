Tenta di rubare in casa di due 80enni che lo scoprono, scappa ma viene fermato dai carabinieri: 49enne arrestato a Leca d'Albenga

Aveva tentato di rubare in casa di due 80enni residenti a Leca d'Albenga ma, dopo essere stato scoperto dai proprietari, si era dato alla fuga. I Carabinieri della Radiomobile di Albenga lo hanno arrestato nelle vicinanze dell’abitazione, mentre stava tentando di mettere a segno un altro furto ai danni di un camionista: a finire in manette un 49enne marocchino, con precedenti per reati contro il patrimonio.

Quello che stupisce è la spregiudicatezza dell’uomo che, nel tardo pomeriggio di ieri, incurante della presenza dei coniugi, ha tagliato con delle tronchesi la rete metallica di recinzione della proprietà e si è introdotto in casa. Fortunatamente è stato il proprietario ad accorgersi della presenza di un estraneo in casa, infatti, mentre si trovava nella zona giorno a guardare la televisione, ha notato riflessa sullo schermo dell’elettrodomestico l’ombra di un uomo che attraversava la stanza ed entrava in cucina, chiudendosi la porta alle spalle. Sapendo che la moglie in quel momento era fuori in giardino, ha deciso di andare a controllare cosa stesse succedendo e, dopo aver aperto la porta, si è trovato davanti il nordafricano intento a rovistare nei cassetti del mobilio della cucina.

Vistosi scoperto il ladro si è dato alla fuga, senza riuscire a rubare nulla. A quel punto il proprietario ha dato l’allarme chiamando il “112” e fornendo una prima descrizione dell’autore del tentato furto. Immediato è stato l’intervento degli equipaggi della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Albenga, che peraltro si trovavano in zona, impegnati nella quotidiana attività di controllo del territorio e prevenzione dei reati, in particolare quelli predatori. Nello specifico, mentre un primo equipaggio era ancora impegnato all’interno dell’abitazione per effettuare il sopralluogo, un secondo si è dedicato alle ricerche dell’autore del tentato furto nelle zone limitrofe.

Ed è in tale frangente che, richiamati dalle urla di un uomo che provenivano dalla strada non molto lontano dall’abitazione dei coniugi, i militari dell'Arma hanno rintracciato il nordafricano che nel frattempo, durante la fuga, aveva cercato di mettere a segno un altro furto all’interno della cabina di un autoarticolato in sosta lungo la strada. Anche in questo caso l’uomo è stato scoperto dall’autista del mezzo, ma, prima che potesse nuovamente allontanarsi e stavolta con portafogli e cellulare rubati nella cabina dell’autoarticolato, è stato intercettato e arrestato dai carabinieri subito accorsi. La perquisizione personale dell’arrestato ha permesso di recuperare la refurtiva sottratta e di restituirla al legittimo proprietario, nonché di rinvenire le tronchesi poco prima utilizzate per tagliare la recinzione dell’abitazione.

Lo straniero, temporaneamente ristretto all’interno delle camere di sicurezza della Compagnia dei Carabinieri di Albenga, questa mattina è stato accompagnato al Tribunale di Savona per l’udienza di convalida e giudizio direttissimo, a seguito del quale è stata disposta la custodia cautelare: si trova ora nel carcere di Imperia. "Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dell’autorità giudiziaria" fanno sapere dal Comando Provinciale Carabinieri di Savona.