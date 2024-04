Vigili del fuoco mobilitati alle prime luci dell'alba a Savona. Un furgone, per cause ancora in via di accertamento, ha sbandato rimanendo incastrato tra il muro e un palo dell'illuminazione pubblica.

L'incidente si è verificato in via Stalingrado. Per consentire le operazioni di sicurezza, la viabilità ha subito dei disagi.

Secondo quanto riferito, nessuna persona ha riportato conseguenze fisiche. Sul posto anche le forze dell'ordine.