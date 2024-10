Momento cruciale per il Park. Uomini in casa con Eur per la vittoria del girone, Donne a Palermo per lottare

Il Park Tennis Genova è pronto per affrontare la quinta giornata dei campionati di serie A1 maschile e femminile.



La formazione di capitan Gianluca Naso è reduce dal pari esterno (3-3) in casa del Bassano del Grappa dopo aver vinto tutti i match del girone d'andata. Dieci punti in classifica, con 5 lunghezze di vantaggio su Selva Alta Vigevano. Domenica sfida interna, a partire dalle 10, con Sporting Eur. "Il pari con Bassano ci ha permesso di muovere la classifica e l'identico risultato maturato da Selva Alta e Eur ci ha consentito di mantenere invariato il vantaggio su Vigevano - spiega Naso - Rimaniamo concentrati sul nostro obiettivo, che è quello di vincere il girone e accedere poi alle semifinali. Ora, a cominciare dall'Eur, abbiamo finalmente due turni in casa, sui campi di via Zara, e potremo contare sul sostegno dei nostri soci". Un successo garantirebbe il superamento del girone.



Dopo la battuta d’arresto interna con Padova, le ragazze di capitan Giorgia Buchanan sono attese dal TC Palermo. “Il Tennis Palermo è una squadra molto attrezzata, sarà una trasferta super impegnativa ma noi già all’andata abbiamo messo in mostra il nostro valore raggiungendo un pareggio di grande valore contro le vicecampionesse d’Italia – afferma Giorgia Buchanan – Purtroppo non siamo ancora riuscite a vincere e un successo, davvero, ci darebbe grande morale. Dopo la sconfitta interna con Padova, abbiamo grande voglia di rifarci. Siamo consapevoli del fatto di esser state inserite, da neopromosse, in un girone di ferro ma come sempre daremo tutto”.