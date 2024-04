Cairo, ponte Italia 61 chiuso per lavori: la viabilità alla prova del primo giovedì di mercato

Con il ponte Italia 61 chiuso fino ad agosto per lavori di messa in sicurezza, domani Cairo Montenotte si prepara ad affrontare una prova importante per la viabilità, specialmente con la presenza del mercato in corso Mazzini.

Il sindaco Paolo Lambertini, anticipando l'evento imminente, ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra le istituzioni e i servizi di emergenza: "Abbiamo fatto un incontro con i vigili del fuoco, la Croce Bianca e la Tpl Linea per chiedere se potevano gestire una situazione del genere e con tutti è stata trovata una soluzione".

Per garantire il servizio pubblico nonostante la chiusura del ponte, Tpl Linea ha organizzato una serie di navette. Nelle sole giornate di giovedì, ossia in corrispondenza del mercato settimanale, la Linea 61 subirà variazione di percorso in entrambe le direzioni: la navetta sarà tra corso Italia, via Colla, corso Marconi e bivio Farina (sino alla rotatoria della variante) dove si effettueranno le coincidenze.

Durante la fase di pianificazione, il Comune aveva valutato l'ipotesi di spostare il mercato nel piazzale adiacente al cimitero, decidendo poi di abbandonare questa opzione.

Il primo cittadino ha sottolineato l'importanza di affrontare con pragmatismo questa situazione eccezionale: "Domani è il primo giovedì di mercato, inutile negarlo, un po' di disagio ce lo aspettiamo. Purtroppo non era possibile fare i lavori necessari tenendo il ponte aperto al traffico".