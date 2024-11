Albissola e Silkeborg a braccetto nel segno di Jorn: una delegazione albissolese in Danimarca

La delegazione albissolese composta dal Sindaco Gianluca Nasuti, il consigliere comunale delegato al turismo Enrico Schelotto, Stella Cattaneo e Paola Gargiulo di Casa Museo Jorn è stata invitata in Danimarca per assistere alla premiere del nuovo musical dedicato al pittore danese che dal 1957 visse proprio ad Albissola fino alla sua morte. Con la sua casa colonica che ospita un museo.

"È stata inoltre l’occasione per appofondire i rapporti con le istituzioni culturali della regione e incontrare il mondo economico della città al fine di intraprendere nuove iniziative e futuri progetti per lo sviluppo congiunto delle nostre comunità - dicono dal Comune - Albissola Marina e Silkeborg non sono mai state così vicine come oggi".