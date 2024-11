Tutte le cattive abitudini legate alle lenti a contatto

Sulle lenti a contatto è stato scritto tutto quello che si poteva scrivere, chi porta gli occhiali ci ha pensato almeno una volta a passare alle lenti a contatto e chi le ha provate non ne ha potuto più fare a meno. Fare una descrizione del prodotto sarebbe superfluo, tante sono le informazioni che girano sul web, mentre è più utile scrivere alcune righe su quelle che sono le cattive abitudini da eliminare quando si usano le lenti a contatto.

Massima igiene nelle mani

La regola più importante relativa all’uso delle lenti a contatto è quella di lavarsi sempre le mani, sia quando si applicano, sia quando si tolgono. D’altro canto, chi non si lava le mani si accorgerà subito delle conseguenze: gli occhi sono molto sensibili e se entrano a contatto con le dita sporche si irritano immediatamente, provocando anche fastidio e lacrimazione.

Cambiare periodicamente il contenitore delle lenti

Altra pessima abitudine, se si indossano le lenti bisettimanali o le lenti mensili, è quella di usare per troppo tempo lo stesso contenitore per le lenti. Nonostante si possa sciacquare e disinfettare (non con l’acqua, ma con gli appositi liquidi), è comunque buona norma sostituirlo dopo un minimo di 3 e un massimo di 6 mesi. Tale intervallo di tempo si riduce drasticamente se il contenitore si mostra lesionato o rotto: in quel caso la sostituzione deve essere immediata.

Mai doccia e bagno con le lenti

Altro errore molto diffuso è quello di farsi la doccia con le lenti a contatto, oppure di andarci in acqua quando si è al mare. L’acqua salata, se viene a contatto con le lenti, le danneggia: qualora si fosse comunque fatto il bagno al mare, bisogna buttare le lenti.

Massimo 8 ore

Chi si è talmente abituato a portare le lenti a contatto le tiene per l’intera giornata, indossandole al mattino prima di andare a lavoro e togliendosele solo alla sera prima di andare a letto. Si tratta però di un intervallo di tempo estremamente lungo: le lenti possono essere indossate per un massimo di 6 o 8 ore, quindi se si indossano di prima mattina andrebbero tolte massimo nel tardo pomeriggio.

Togliere al primo segno di fastidio

Nonostante i nostri occhi convivano tranquillamente con le lenti, ci possono essere alcune giornate in cui un corpo estraneo non viene tollerato. Qualunque sia la motivazione, ricordati che al primo fastidio che avverti agli occhi le lenti a contatto vanno tolte immediatamente, senza nemmeno pensarci. Resistere con un fastidio agli occhi può creare seri danni.

Controllo periodico dall’oculista

Le lenti a contatto non sono per tutti: prima di decidere di provarle occorre sempre sentire il parere del proprio oculista di fiducia. Al tempo stesso, anche coloro che hanno ottenuto il via libera dal medico devono presentarsi periodicamente per la visita agli occhi: un utilizzo sbagliato delle lenti alla lunga danneggia la vista, e se necessario l’oculista ne può vietarne l’uso.