Il Contrammiraglio savonese Stefano Frumento insignito della Croce di “Cavaliere” dell’Ordine Militare d’Italia

Si è svolta al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna delle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia, conferite nell'anno 2024 in occasione della ricorrenza della "Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate".

Dopo l'intervento del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, il Presidente Mattarella ha pronunciato il suo discorso.

Il Capo dello Stato, coadiuvato dal Ministro Crosetto, ha consegnato le decorazioni agli insigniti: Generale di Corpo d’Armata Giovanni Maria Iannucci, Generale di Corpo d’Armata Angelo Michele Ristuccia, Contrammiraglio Stefano Costantino, Contrammiraglio Stefano Frumento, Colonnello Gianfranco Liccardo, Colonnello Eros Zaniboni e Colonnello Salvatore Demontis.

La decorazione al savonese Ammiraglio Stefano Frumento è stata attribuita per l'attività svolta durante il suo periodo al Comando della Prima Divisione Navale, dal novembre 2022 a giugno 2024, con la seguente motivazione:

"Contrammiraglio Stefano Frumento - Croce di “Cavaliere” dell’Ordine Militare d’Italia. Comandante della Prima Divisione Navale, ha esercitato il comando tattico dell'operazione “Mediterraneo Sicuro” con ammirevole audacia e straordinaria perizia. Operando con grande dinamismo e flessibilità, ha assicurato deterrenza attiva e prontezza d’intervento su un ampio spettro di unità di interesse nell’area di operazioni.

Di particolare rilievo l’attività svolta da dicembre 2022 a marzo 2023 per il coordinamento delle iniziative di soccorso umanitario a seguito del terremoto in Turchia e in Siria, per il trasferimento di materiali e personale predisposti dall’Italia a favore delle popolazioni duramente colpite.

Con la sua brillante azione di comando e il suo eccezionale operato, ha garantito la salvaguardia degli interessi nazionali, contribuendo ad accrescere il lustro e il prestigio dell’Italia e delle sue Forze Armate in campo internazionale. Mar Mediterraneo, 28 dicembre 2022 – 29 dicembre 2023".

"La notizia della prestigiosa onorificenza concessa all'Ammiraglio Stefano Frumento è motivo di grande soddisfazione e orgoglio per il nostro Gruppo ANMI (Associazione Nazionale Marinai d'Italia) e per tutta la città di Savona. Attualmente, il nostro socio ricopre l'incarico di Ammiraglio Comandante del Raggruppamento Subacquei ed Incursori "Teseo Tesei" della Marina Militare (più conosciuto con l'acronimo di ComSubIn). Il nostro augurio di Buon Vento affinché possa continuare ad assolvere il suo incarico con passione, determinazione e successo, come da tradizione dei marinai savonesi eredi di Leon Pancaldo e del GM Giuseppe Aonzo, MOVM e Eroe di Premuda", è il commento del Consiglio Direttivo e dei Soci del Gruppo ANMI "MBVM STV Vanni Folco e MOVM GM Giuseppe Aonzo".