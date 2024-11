Varazze, prende il via il pattugliamento in bici della polizia locale

Dopo un corso di formazione effettuato dall'Accademia Italiana Pattuglie in Biciclette, da sabato scorso in occasione del "Varazze Adventure Festival" è scattato il servizio di pattuglia in bicicletta della polizia locale varazzina.

"È partito questo progetto di polizia locale di comunita che non sarà costantemente tutti i giorni in servizio ma che soprattutto quando è presente un importante afflusso turistico lo metteremo in campo - ha detto il Comandante Mauro Di Gregorio - ci siamo concentrati su Lungomare Europa e la pattuglia si presta per un lavoro sul cittadino dalla Baia del Corvo alla Marina".

Il corso era strutturato con informazioni specifiche agli agenti con al centro la conoscenza, la gestione della bici e le modalità di circolazione, l'adattamento e la regolazione della bici alle proprie caratteristiche fisiche, il muoversi in pattuglia, l'individuazione dei rischi e degli incidenti più comuni, il superamento degli ostacoli e tecniche di guida in ogni situazione, l'addestramento all’uso delle armi in bici, le procedure per il pattugliamento in bici, il pattugliamento in ore serali o notturne, le procedure operative, la manutenzione di base della bici, la legislazione sugli interventi e la normativa sul traffico, l'alimentazione e il mantenimento della forma fisica.

"Un servizio che può essere utile essendo Varazze un comune turistico, è piu facile ad esempio pattugliare la passeggiata e coprire più velocemente il territorio con questa attività - il commento del sindaco Luigi Pierfederici - Piccole innovazioni che possono essere di spinta per il territorio, non deve comunque mancare il lavoro sul quotidiano ma con queste nuove azioni si puó migliorare il servizio".