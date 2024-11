Sampdoria sconfitta dal Brescia, il DS Accardi non ci sta: "Gol di Akinsanmiro regolarissimo, i ragazzi stanno dando tutto"

C'è delusione e amarezza in casa Sampdoria dopo il ko interno contro il Brescia, vittorioso 1-0 al "Ferraris". La rete di Bjarnason a metà ripresa ha interrotto la striscia positiva dei blucerchiati di Sottil, protagonisti comunque di una prestazione complessivamente apprezzabile per impegno e determinazione.

Poco gradita, da parte della società, la decisione del VAR di annullare la rete di Akinsanmiro per un fallo di mano inizialmente non ravvisato dall'arbitro Arena: "Non mi piace parlare degli arbitri - il pensiero del DS Accardi ai canali blucerchiati - ma gli episodi a sfavore iniziano a essere tanti: Akinsanmiro ha fatto un gol regolarissimo, non ci sono immagini chiare che evidenziano il tocco di mano. Dispiace perchè la squadra ha dato tutto, anche in inferiorità numerica: tutti ci affrontano al massimo, portiamo un nome importantissimo e le pressioni fanno parte del nostro lavoro, l'obiettivo è quello di vincere più partite possibili. I tifosi? Sono stati straordinari fino ad oggi, li sentiamo presenti in ogni momento, percepiscono gli sforzi di questo gruppo che fin dal primo giorno non si sta minimamente risparmiando".

Sulla stessa linea d'onda anche mister Sottil: restano da limare ancora alcune disattenzioni che la squadra si trascina ormai da inizio stagione lasciando per strada punti pesanti, ma i segnali, per il tecnico ex Udinese, sono incoraggianti: "Siamo dispiaciuti, la prestazione specie nel primo tempo è stata ottima e il gol di Akinsanmiro secondo me è regolare. Ho visto voglia, determinazione e aggressività, pur risultano poco incisivi sotto porta e soffrendo un po' troppo sui calci piazzati. Nella ripresa non siamo stati tambureggianti così nella prima metà di gara e una volta preso il gol le cose si sono complicate, nonostante la squadra ci abbia provato fino alla fine. C'è rammarico in questo momento, ma bisogna avere lucidità e fermezza rimanendo concentrati in vista della trasferta di Pisa: la squadra, ne sono sempre più convinto, sarà protagonista di questo campionato, a patto di eliminare determinati errori che non possiamo più permetterci".