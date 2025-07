Polizia locale a Ceriale, il consigliere comunale Nervo: "Va istituito il turno serale, il sindaco intervenga"

L’istituzione del turno serale della polizia locale è al centro del dibattito politico a Ceriale. A intervenire sulla questione è il consigliere comunale di opposizione Piercarlo Nervo, che commenta: "Con le dichiarazioni del consigliere comunale delegato alla polizia municipale, Marcello Stefanì, che ha affermato: 'Ho fatto presente all’amministrazione comunale la necessità di reperire fondi per far sì che la polizia municipale possa garantire un turno serale, per aumentare la sicurezza del paese, soprattutto d’estate. La polizia locale, che al momento finisce di lavorare alle 18.30, sarebbe disponibile, ma purtroppo non ci sono i fondi', emerge la spaccatura che c’è all’interno della maggioranza, cosa peraltro ormai risaputa da tutto il paese, anche se il sindaco cerca di nascondere la polvere sotto il tappeto".

"Non ho mai visto un consigliere comunale che si rivolge alla sua stessa maggioranza per invitarla a stanziare i fondi necessari per la polizia locale: o non sa bene qual è il suo ruolo, oppure è chiaro che è in contrapposizione con il resto della maggioranza. È ora di finirla: il sindaco non deve nascondersi dietro un dito, la maggioranza deve avere il coraggio di fare la scelta necessaria per avere il corpo di polizia locale presente sul territorio durante le ore serali".

"È assurdo che, in un paese turistico, un’amministrazione non sia in grado di prevedere questo servizio; è evidente che il sindaco non è in grado di trovare una soluzione. Non si può pensare che, durante le ore serali, l’isola pedonale non sia presidiata, e tanto meno il resto del territorio; non dimentichiamoci che il presidio serve come deterrente per coloro che vogliono delinquere. Posso garantire che la soluzione esiste, e non è un’affermazione populistica, ma il sindaco non ha il coraggio di metterla in atto, forse perché gli piace tenere il piede in più scarpe".

"Vorrei ricordare al sindaco che è stato eletto per amministrare, e quindi per assumersi delle responsabilità, responsabilità che a volte portano a fare delle scelte che possono scontentare qualcuno, ma che vanno prese per il bene del paese - aggiunge - Il comandante della Polizia Locale, il dott. Suardi Ivan, il giorno della festa di San Giovanni (24 giugno), si è reso disponibile in prima persona per essere presente alla processione, al quale, come gruppo consiliare, porgiamo il nostro ringraziamento; ma non è giusto che l’amministrazione continui ad affidarsi alla bontà delle persone".

"Il sindaco, com’è stato in grado di modificare il regolamento della Polizia Locale e prevedere l’istituzione del taser (pistola elettrica), che ha comportato una spesa di euro 19.000,00 per due pistole, deve essere in grado di trovare una soluzione per istituire il turno serale della polizia locale, senza dimenticarci del fatto che, ogni anno, arriviamo ad avere un avanzo di amministrazione di circa euro 2.500.000,00, cosa che dovrebbe far ragionare l’amministrazione. Vediamo quanto tempo deve ancora passare per vedere gli agenti in servizio la sera", conclude il consigliere comunale Nervo.