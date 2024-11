Rifacimento asfalti a Stella: interventi su diverse strade per 175mila euro (FOTO)

Continuano gli interventi per il rifacimento degli asfalti sul territorio comunale di Stella. Sono state coinvolte dal piano la strada Mezzano, strada Marcondino, località Groppo e via Frumento.

"Pur essendo consapevoli che i lavori necessari sulla rete stradale di competenza comunale di quasi 50 km sono molteplici, in questi giorni si stanno completando le attività di asfaltatura per cui sono state impiegate risorse comunali per oltre 175.000 euro - spiegano dal Comune - Si ringraziano gli uffici comunali per l’immenso lavoro svolto visto i molteplici cantieri aperti presenti sul territorio stellese".