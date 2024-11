La statale 582 “del Colle di San Bernardo” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a Erli.

La chiusura è causata dalla presenza di un mezzo pesante fermo in carreggiata in corrispondenza del cantiere di messa in sicurezza del corpo stradale (Ordinanza Anas 312/2024).

Il personale Anas è sul posto per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la transitabilità appena possibile.