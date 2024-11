Albenga, tutto pronto per la Fiera di San Martino

Mancano pochi giorni alla Fiera di San Martino, un evento che celebra la tradizione e i prodotti tipici, rafforzando il legame con il territorio. Per tre giorni, da venerdì 8 a domenica 10 novembre, le vie e le piazzette del centro storico si animeranno di stand e bancarelle, offrendo l’occasione di scoprire le eccellenze locali attraverso eventi, attività, laboratori, incontri e degustazioni, con intrattenimento per i più piccoli.

“Saranno tre giorni all’insegna del buon gusto e della tradizione. Quest’anno vi saranno diversi momenti che sapranno coinvolgere grandi e piccini e tanti eventi collaterali. Ricordo ad esempio i passaggi delle auto storiche che si sfideranno durante il Giro dei Monti Savonesi, rally storico che appassiona la nostra città e attira molti appassionati da tutto il comprensorio - commenta l’assessore al turismo e agli eventi, Camilla Vio - In ambito contadino, la festa di San Martino segnava la conclusione dell'anno agricolo e la fine dei contratti agrari, e il giorno di San Martino è associato alla degustazione del vino novello. Albenga ha un particolare legame con questo Santo; infatti, durante il suo cammino, San Martino è passato da Albenga e, secondo fonti storiche, è rimasto sull’Isola Gallinara per quattro anni. Questa fiera parla quindi di storia, cultura, tradizione e enogastronomia”.

Il sindaco Riccardo Tomatis aggiunge: “La Fiera di San Martino è diventata uno degli eventi attesi dell’autunno ad Albenga. Quest’anno si fonderanno e uniranno alla Fiera anche altri momenti importanti per Albenga, come il Rally Storico, conferenze, incontri, laboratori e la presentazione della stagione teatrale. Un altro weekend ricco di appuntamenti che riescono a soddisfare tutti i gusti e contribuiscono a destagionalizzare il turismo. Anche questi sono punti di forza che permettono di crescere in termini turistici, così come stiamo facendo da diversi anni a questa parte”.

Il programma delle festività di San Martino prevede, per venerdì 8 novembre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, in Piazza San Michele, “Il dono e la luce...”, letture a cura di Aps #cosacuoichetilegga? e un laboratorio creativo in collaborazione con Casa Cultural, Le Valigette, Slowfood condotta Albenga - Finale - Alassio.

Per sabato 9 novembre, alle 15.30 in Piazza del Popolo, ci sarà la partenza del “Giro dei Monti Savonesi storico”, il rally che ogni anno entusiasma appassionati e non. Si ricorda che le auto storiche sosteranno in Viale Martiri della Libertà e il parco assistenza sarà in via XXV Aprile. Dalle 16.30 all’Auditorium San Carlo ci sarà la conferenza "Scende la pioggia ma che fa? - Come il cambiamento climatico mette a rischio il nostro patrimonio archeologico”, a cura del gruppo FAI giovani Albenga-Alassio. Seguirà alle 17.45 una visita alla necropoli; per info sui costi e prenotazioni scrivere a albenga@faigiovani.fondoambiente.it. Dalle 17.00 al Teatro Ambra si terrà la presentazione della nuova stagione teatrale invernale “Albengaateatro2025”, a cura dell'Associazione Teatro Ingaunia.

Domenica 10 novembre, ci sarà una passeggiata archeologica lungo il “Cammino di San Martino”, da San Calocero al monte Santa Croce, percorrendo la via Iulia Augusta, a cura della Fondazione Gian Maria Oddi. Il ritrovo è previsto presso l’ufficio IAT in Piazza San Michele alle ore 9.00, con visita guidata all’area archeologica di San Calocero alle 9.30, imbocco di via Iulia Augusta alle 10.15 e arrivo a Santa Croce ed inizio percorso di ritorno alle 12.00. La visita sarà guidata dal prof. Bruno Schivo e l’evento è patrocinato dalla delegazione FAI Albenga-Alassio; per info sui costi e prenotazioni contattare 0182 571443 o info@palazzooddo.it.

Dalle ore 15.30 ci sarà l'arrivo e la premiazione del rally storico “Giro dei Monti Savonesi” in Piazza del Popolo, con le auto che si allineeranno su Viale Martiri della Libertà. Dalle 16.00 in Piazza San Michele avverrà la presentazione del libro “Sull’onda del gusto ligure, storie di cucina” con gli autori Stefano Pezzini e chef Claudio Pasquarelli. Dalle 17.00 al Teatro Ambra ci sarà la presentazione del libro “Fabule” di Gino Rapa con la partecipazione degli allievi del Liceo Artistico G. Bruno.