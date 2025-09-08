Savona e il caso della vicesindaca Di Padova, il Pd e Russo chiamati a sciogliere il nodo politico

Ci vorrà ancora qualche giorno per capire come si chiuderà il caso politico della vicesindaca Elisa Di Padova. Se da un lato resta massimo il riserbo del sindaco Marco Russo e della giunta, sia da parte della politica sia da parte dei savonesi c'è attesa di sapere come potrebbe evolvere la vicenda nei prossimi giorni: con le dimissioni oppure di Di Padova che resterà in giunta.

Secondo indiscrezioni di Palazzo sono in corso alcuni passaggi da parte del sindaco Russo, compreso quello con Di Padova, sulla decisione da prendere, se saranno dimissioni o se la vice sindaca manterrà il suo ruolo ma da parte di Palazzo Sisto ci sarebbe la volontà di prendere una decisione a breve, se possibile entro la settimana

La questione è delicata. A metà agosto, mentre viaggiava sulla sua Vespa, Di Padova ha perso il controllo del mezzo, fratturandosi una clavicola; ai controlli di routine era risultata positiva all’alcoltest con un valore molto alto: 1,9 grammi per litro, rispetto al limite di 0,5, con le conseguenze giudiziarie del caso. La passeggera che viaggiava con lei, era inizialmente in condizioni critiche ma poi si è fortunatamente ristabilita ed è stata dimessa

Fino a oggi si è preso tempo, sia da parte del Pd sia dell’amministrazione, per permettere alla vice sindaca di riprendersi. Ma ora la questione dovrà essere affrontata: è diventata ormai un nodo politico che presto dovrà essere sciolto.

È proprio all’interno dei Dem che si è iniziato a parlare della vicenda, in via ufficiosa, già qualche giorno fa. Nel frattempo la minoranza, che inizialmente e vista la situazione aveva espresso solidarietà alla vicesindaca, attenderebbe soltanto il momento giusto per porre la questione politica. A meno che non ci siano le dimissioni di Di Padova, a chiudere il caso che aprirebbe poi il nuovo capitolo del rimpasto di giunta.