Olioliva 2024, Imperia celebra il suo oro verde (VIDEO)

A Imperia è tempo di olio nuovo e di Olioliva. Torna, nel ponente ligure, la manifestazione che valorizza le eccellenze gastronomiche del territorio con un ricco programma di degustazioni, assaggi ed eventi con i sapori di stagione protagonisti da venerdì 8 a domenica 10 novembre.

Un suggestivo percorso nella città capitale della cultura legata all’olio extravergine di oliva, con i portici e le piazze invasi da stand in cui si potranno assaggiare e acquistare tutti i prodotti tipici di questa terra.

LE INTERVISTE

Olio appena franto dai produttori locali da conoscere e confrontare, ma anche pesto, verdure sott'olio, formaggi di pecora brigasca, focaccia ligure, fagioli di Conio, Pigna e Badalucco, biscotti e dolci all'olio d'oliva, salumi tipici, farinata. Si tratta dell’evento principe dell’autunno ligure, manifestazione in grado di calamitare nei tre giorni centinaia di espositori e migliaia di visitatori. I produttori e il mondo agricolo scenderanno in piazza, nelle strade, sulla banchina portuale per un fine settimana ricco di eventi rappresentativi per l'olio ligure e per l'intera filiera: una passeggiata tra i produttori d’olio con l’extravergine appena franto e l’offerta di prodotti tipici ma anche laboratori di cucina, mostre, convegni, musica, animazione nel cuore della città.

LA MAPPA

Ampio spazio è dedicato alla pesca e alla sua valorizzazione anche in chiave turistica. La provincia di Cuneo con cui l’Azienda Speciale Riviere di Liguria ha stretto interscambi e sinergie per promuovere le rispettive rassegne sarà presente a Olioliva 24 con il Consorzio della salsiccia di Bra.

Il menù delle degustazioni alla Festa dell’olio nuovo è variopinto: dall’extravergine monocultivar taggiasca, ai vini del territorio, dalla focaccia alla farinata ligure, dalle ostriche spezzine al cefalo preparato dall’ittiturismo “Pingone” -l’imbarcazione imperiese testimonial dell’ittiturismo. formula particolarmente gradita ai turisti cui viene offerta la possibilità di pranzare a bordo col pescato del giorno – Ai dolci tipici del territorio. Olioliva 2024 ha in serbo molte altre sorprese. I cooking show, lo streetfood (in Largo San Francesco), i laboratori didattici, le proposte del mondo della scuola e del Polo Universitario di Imperia, il Salotto Letterario e il tradizionale Concorso Fotografico del Circolo Castelvecchio. Ed ancora un ampio programma di intrattenimento con esibizioni di danza, teatro, musica e animazione per i più piccoli. Infine la classica Maratona di Olioliva, una grande festa per atleti e famiglie con riconoscimenti e premi per tutti. Olioliva si è imposta, con il passare degli anni all’attenzione di tutti i buongustai, i golosi e i viaggiatori attenti e curiosi. Sono attesi a Imperia visitatori, provenienti da ogni parte di Italia. Tanti anche gli stranieri soprattutto francesi e tedeschi. La festa ruota attorno alla frangitura dell’olio extravergine, l’olio nuovo così ricco di qualità organolettiche e fragranze inimitabili, ed è occasione per dedicare spazio alla cultura legata alla buona tavola. L’inaugurazione di Olioliva 2024 è fissata venerdì 8 novembre alle ore 15,30 in Calata Cuneo con il Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi”.

IL PROGRAMMA COMPLETO

venerdì 8

ore 9:00 Apertura stand commerciali nelle vie della città.

dalle ore 9:30 Laboratori per bambini: "Pescatore di taglie"con la Cooperativa Ziguele. "La pesca sostenibile"con Dafne Soc. Coop. Impresa Sociale. A cura del GAL FISH Liguria.

Area Incontri – Calata G.B Cuneo.

ore 10:00 “Facciamo arte… con la natura” a cura del Gruppo Micologico Imperiese Amici della Natura e il Centro di educazione ambientale Città di Imperia StandOlioliva in...forma! - Piazza San Francesco.

ore 14:45 Salotto letterario. Presentazione del libro “La vita degli altri” di Claudia Semperboni. Stand Salotto Letterario - Banchina Aicardi.

ore 15:00 Apertura stand istituzionali.

ore 15:30 Inaugurazione ufficiale in Calata G. B. Cuneo con il Corpo bandistico Giuseppe Verdi.

ore 15:45 Salotto letterario. Presentazione del libro “Il nido della Capinera” di Elia Lupi. Stand Salotto Letterario - Banchina Aicardi.

ore 16:00 Incontro “La spesa consapevole: con gli agricoltori il primo passo verso una cittadinanza attiva” a cura di Spesa in Campagna e CIA Imperia.

Area Incontri – Calata G.B. Cuneo.

ore 16:00 Laboratori didattici per bambini a cura di Coldiretti Imperia e Campagna Amica.

Area Laboratori – Calata G.B. Cuneo

ore 16:00 “Olioliva Sport Show” a cura di CSEN Imperia e ASD Delfi Arte e Sport.

Stand Olioliva in...forma! - Piazza San Francesco.

ore 16:00 Talk Show “Sapore di Mare: Esperienze, Tradizioni e Show Cooking al Mercato Civico di Savona” con l’assessore del Comune di Savona Gabriella Branca a cura del GAL FISH Liguria nel suo stand istituzionale in Banchina Aicardi.

ore 16:30 Firma dell’Intesa Operativa tra Università di Genova e CCIAA Riviere di Liguria per la creazione del Polo Agroalimentare. Dall’agroalimentare alla dieta mediterranea passando per le culture e le politiche della gastronomia.

Auditorium - Camera di Commercio.

ore 16:45 Salotto letterario. Presentazione del libro “Il pugile arcobaleno contro l’atomica” di Francesco Basso. Stand Salotto Letterario - Banchina Aicardi.

ore 17:00 Cooking Show a cura dell’Agrichef Coldiretti Mantello Andrea e della Chef Blogger Ramella Sabrina a cura di Coldiretti.

Area Laboratori - Calata G.B. Cuneo.

ore 17:30 “Sull’onda del gusto Ligure” incontro sul libro di Claudio Pasquarelli e Stefano Pezzini.

Area Incontri – Calata Cuneo

ore 17:45 Salotto letterario. Presentazione del libro “Messaggio finale” di Rodolfo Rotondo. Stand Salotto Letterario - Banchina Aicardi.

ore 18:00 Concerto del gruppo UNDADUO con Sergio Caputo e Frabrizio Vinciguerra a cura di CSEN Imperia e ASD Delfi Arte e Sport.

Stand Olioliva in...forma! - Piazza San Francesco.

ore 20:00 Chiusura stand.

sabato 9

ore 9:00 Apertura stand commerciali e istituzionali.

ore 9:30 “La cucitura delle reti” con Beppe Scola a cura del GAL FISH Liguria nel suo stand istituzionale in Banchina Aicardi.

ore 9:30 Salotto letterario. Presentazione del libro “Guida per perdersi a Villa Grock” di Luisa Vassallo. Stand Salotto letterario – Banchina Aicardi.

ore 10:00 Laboratorio con degustazione “Conosciamo il cefalo buono, sano e sostenibile” con Salvatore Pinga dell’Ittiturismo il Pingone. A cura del GAL FISH Liguria Liguria.

Area Laboratori– Calata G.B. Cuneo.

ore 10:30 Parlando di “Olio EVO e dieta mediterranea: il binomio vincente per lo sport” con intermezzi di attività sportiva CSEN Imperia e ASD Delfi Arte e Sport.

Stand Olioliva in...forma! - Piazza San Francesco.

ore 10:30 Convegno “50&PIU' Sfumature di Olio” a cura di 50&PIU’.

Biblioteca Civica L. Lagorio – Piazza de Amicis

ore 10:30 Tavola rotonda “Pesca: Sinergie Mediterranee ed Europee per uno sviluppo sostenibile” a cura del GAL FISH Liguria Liguria.

Area Incontri - Calata G.B. Cuneo.

ore 10:30 Salotto letterario. Presentazione del libro “Oltre ogni ragionevole dubbio” di Ugo Moriano. Stand Salotto letterario – Banchina Aicardi.

ore 11:30 Salotto letterario. Presentazione del libro “L’ombra di un sorriso” di Federico Amoretti. Stand Salotto letterario – Banchina Aicardi.

ore 11:00 Cooking show a cura dell’Istituto Alberghiero Ruffini Aicardi.

Area Laboratori - Calata G.B. Cuneo.

ore 12:00 Degustazione guidata “Il Vermentino del Ponente Ligure” a cura del Comune di Diano Castello e Fisar.

Area Laboratori - Calata G.B. Cuneo.

ore 14:00 “L’ostrica spezzina: tecniche di allevamento” - laboratorio con degustazione a cura della “Cooperativa Mitilicoltori Spezzini”.

Area Laboratori – Calata G.B. Cuneo.

ore 14:30 Presentazione della “Strategia di Sviluppo Locale Gal Riviera dei Fiori – CSR 2023-2027: idee e progetti per il territorio” a cura del Gal Riviera dei Fiori.

Area Incontri – Calata G.B. Cuneo.

ore 14:30 Talk Show “La sostenibilità alimentare: tra accesso al cibo e benessere in sinergia con il progetto Genova Gourmet” a cura di CCIAA di Genova con GAL FISH Liguria Liguria nel suo stand istituzionale in Banchina Aicardi.

ore 14:30 “Olioliva Show dance” a cura di CSEN Imperia e ASD Delfi Arte e Sport. Stand Olioliva in...forma! - Piazza San Francesco.

ore 15:00 “Scuola di salagione di acciughe”: laboratorio con il Comandante della barca INEJA II della “Società Cooperativa Pesca”.

Area Laboratori – Calata G.B. Cuneo.

ore 15:00 Salotto letterario. Presentazione del libro “Giuseppe suonava il violino con il legno d’ulivo” di Elio Berti.

Stand Salotto letterario – Banchina Aicardi.

ore 15:30 Talk show “Dalla capitalizzazione dei Progetti Europei alla Strategia di Sviluppo Locale” a cura del GAL FISH Liguria nel suo stand istituzionale in Banchina Aicardi.

ore 15:30 Convegno "Varietà antiche e poco conosciute di vite e olivo: un serbatoio di biodiversità a supporto della crescita delle imprese". Intervengono Giovanni Minuto e Barbara Roffoni. A cura di Confartigianato.

Area Incontri - Calata G.B. Cuneo.

ore 15:45 Cooking Show "Farina, acqua, sale ed olio extravergine d'oliva: Sandro Canestrelli presenta il canestrello di Taggia" a cura di Confartigianato.

ore 15:45 “L’ostrica spezzina incontra la ristorazione d’eccellenza a Ponente” a cura del GAL FISH Liguria. Infopoint – Radice del molo lungo di Oneglia.

ore 16:00 Salotto letterario. Presentazione del libro “Le varietà d’olivo e la produzione olearia nel Ponente Ligure. Storicità caratteristiche promozione” di Fabrizio Vignolini. Stand Salotto letterario – Banchina Aicardi.

ore 16.30 “Scuola di nodi” conMimmo Cara a cura diGAL FISH Liguria nel suo stand istituzionale in Banchina Aicardi.

ore 16:30 Convegno “A quale prezzo? Un patto di verità tra olivicoltori liguri e consumatori” a cura di CIA Imperia.

Area Incontri - Calata G.B. Cuneo.

dalle ore 16:45 Cooking show “Ranzo Is Wine” con l’agrichef Marisa Plando, dell’Agriturismo “La Fattoria” e degustazione di Pigato a cura di AIS.

Laboratorio con cooking show di salse al mortaio con Osvaldo Maffone e il Comitato di Tutela dell’Aglio di Vessalico. A cura di CNA.

Area Laboratori - Calata G.B.Cuneo.

ore 16:45 Salotto letterario. Presentazione del libro “La Liguria in cucina di Renata Briano” di Renata Briano.

Stand Salotto letterario – Banchina Aicardi.

ore 17:00 “Bailando en Olioliva”con DJ Roby El Gordo Pomeriggio a cura di CSEN Imperia e ASD Delfi Arte e Sport. Stand Olioliva in...forma! - Piazza San Francesco.

ore 17:00 Talk show “Il ruolo ecologico dei molluschi bivalvi e i servizi eco-sistemici connessi” - Cooperativa Mitilicoltori Spezzini con GAL FISH Liguria Liguria nel suo stand istituzionale in Banchina Aicardi.

ore 17:45 Salotto letterario. Presentazione del libro “Sporca faccenda, mezzala Morettini” di Marco Ferrari e Marino Magliani. Stand Salotto letterario – Banchina Aicardi.

ore 18:45 Salotto letterario. Presentazione del libro “Pulp Kitchen” di Raffaella Fenoglio. Stand Salotto letterario –Banchina Aicardi.

ore 20:00 Chiusura stand.

ore 21:15 “Dall’Italia alle Americhe” spettacolo musicale a scopo benefico. A cura di Club Marathon.

Auditorium Camera di Commercio

domenica 10

ore 9:00 Apertura stand commerciali e istituzionali.

ore 9:00 “Tra gli ulivi di Olioliva – Camminata a Costa d’Oneglia” A cura del Circolo Manuel Belgrano. Per info circolomanuelbelgrano@yahoo.it. Partenza da Largo N. Piana con bus navetta gratuito.

ore 9:30 Salotto letterario. Presentazione del libro “Cicatrici” di Gabriella Polito. Stand Salotto letterario – Banchina Aicardi.

ore 9:30 “La cucitura delle reti” con Beppe Scola a cura del GAL FISH Liguria nel suo stand istituzionale in Banchina Aicardi.

ore 9:30 Progetto Hooligans dell’inclusione con giochi ed attività social. A cura di CSEN e ASD Delfi arte e sport.

Stand Olioliva in...forma! - Piazza San Francesco.

Ore 10:00 Laboratorio con degustazione “Ogni stagione ha i suoi pesci” con l’ittiturismo m/b Patrizia a cura del GAL FISH Liguria.

Area Laboratori – Calata G.B. Cuneo.

dalle ore 10:00 “Olioliva Run” e “FamilyRun” A cura del Club Marathon Imperia. Partenza in Largo Terrizzano - Calata G. B. Cuneo.

ore 11:00 Focus internazionalizzazione: dalle opportunità alle strategie di ingresso e consolidamento per le imprese nel mercato estero.

Sala Consiglio - Camera di Commercio.

Ore 11:00 Degustazione e presentazione della Salsiccia di Bra a cura del Consorzio della Salsiccia di Bra.

Area Laboratori – Calata G.B. Cuneo.

Ore 11:30 Cooking show a cura dell’Istituto Alberghiero Ruffini Aicardi.

Area Laboratori - Calata G.B. Cuneo.

Ore 12:15 Degustazione guidata,“Rossi di Liguria: la Granaccia” a cura di Vite in Riviera e Fisar.

Area Laboratori - Calata G.B. Cuneo.

ore 11:30 Salotto letterario. Presentazione del libro “La Liguria selvatica” di Marco Damele. Stand Salotto letterario – Banchina Aicardi.

ore 11:30 Invito allo sport a cura di CSEN e ASD Delfi arte e sport.

Stand Olioliva in...forma! - Piazza San Francesco.

ore 12:00 Premiazione “10 km OliolivaRun”, “FamilyRun” A cura del Club Marathon Imperia.

Area Incontri – Calata G.B. Cuneo.

ore 14:00 Premiazione “Dipingendo Olioliva” a cura di Confesercenti.

Area Incontri – Calata G.B. Cuneo.

ore 14:00 “L’ostrica spezzina e l’ostricoltura italiana”: laboratorio con degustazione a cura della “Cooperativa Mitilicoltori Spezzini”.

Area Laboratori - Calata G.B. Cuneo.

ore 14:30 Pomeriggio danzante con il duo “Serena e Beatrice” liscio e balli da sala a cura di CSEN Imperia e ASD Delfi Arte e Sport.

Stand Olioliva in...forma! - Piazza San Francesco.

ore 15:00 Premiazione Concorso Vetrine a cura di Confcommercio e Confesercenti.

Area Incontri - Calata G.B. Cuneo.

ore 15:00 Cooking show “Profumi e sapori della Riviera Ligure” a cura del Comune di Diano Marina.

Area Laboratori - Calata G.B. Cuneo.

ore 15:00 PremiazioneConcorso Fotografico“La dieta mediterranea: l’Italia unita da un filo d’olio”. a cura del Circolo Castelvecchio e dell’Azienda Speciale Riviere di Liguria.

Biblioteca Civica L. Lagorio – Piazza de Amicis.

ore 15:45 Salotto letterario. Presentazione del libro “Verde mare, blu profondo” di Daniela Mencarelli Hoffmann. Stand Salotto letterario – Banchina Aicardi.

ore 16:00 Laboratorio “La Magia della Lavanda a Olioliva” a cura di CNA Imperia & Associazione Lavanda Riviera dei Fiori.

Area Laboratori - Calata G.B. Cuneo.

ore 16:00 “La Ragazza del Bergamotto"incontro sul libro di Anna Maria Acquista e Maria Maddalena Garibaldi. A cura di Confartigianato.

Area Incontri - Calata G.B. Cuneo.

ore 16.30 “Scuola di nodi” conMimmo Cara a cura del GAL FISH Liguria nel suo stand istituzionale in Banchina Aicardi.

ore 16:45 Salotto letterario. Presentazione del libro “Giappone in tutti i sensi” di Valentina Bocchino e Simone Farello. Stand Salotto letterario – Banchina Aicardi.

ore 17:45 Presentazione “La forza della tradizione: gastronomia, arte della cucina negli Agriturismi" con la food blogger Renata Briano. A cura di CIA Imperia e Turismo Verde.

Area Laboratori – Calata G.B. Cuneo

ore 17:45 Salotto letterario. Presentazione del libro “Gartenflora” di Alessandro Giacobbe. Stand Salotto letterario – Banchina Aicardi.

ore 20:00 Chiusura della manifestazione. Arrivederci al 2025!

In Calata G.B. Cuneo e Banchina Aicardi

Il Circolo Castelvecchio e l’Azienda Speciale Riviere di Liguria presentano la 31^ edizione del Concorso fotografico a livello nazionale, dal seguente titolo: “La dieta mediterranea: l’Italia unita da un filo d’olio”.

Le foto saranno esposte nel padiglione istituzionale di Olioliva. La cerimonia di premiazione si svolgerà il giorno di domenica 10 novembre alle ore 15.00 presso la biblioteca civica.

Tutti i dettagli sul sito: www.circolocastelvecchio.it.

I Comuni Ligurisoci dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio nel padiglione Istituzionale per raccontare il loro territorio, le loro tradizioni e peculiarità.

La Regione Liguria sarà presente anche in Calata G. B. Cuneo, dove sarà possibile ricevere informazioni sui servizi erogati dalla Regione e iscriversi ai servizi informativi gratuiti. Per gli olivicoltori iscritti ai servizi informativi regionali, sarà possibile consegnare un campione di olio, sul quale saranno eseguite gratuitamente presso il laboratorio di Sarzana le determinazioni di acidità e numero di perossidi.

I campioni potranno essere consegnati sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18.

Presso lo stand Orgoglio Liguria, in Calata Cuneo, sul porto di Oneglia, grazie al Consorzio di tutela dell’olio extra vergine di oliva Riviera Ligure DOP sarà possibile scoprire le diverse produzioni territoriali.

Nei tre giorni della manifestazione il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri presenta “Tutti in sala con il Parco delle Alpi Liguri”: in Calata Cuneo lo stand istituzionale dell'Ente Parco sarà allestito come una piccola sala cinematografica, con proiezione continua e gratuita di video dedicati al territorio, ai borghi, alle tradizioni, alla cucina tipica, alla natura e alla biodiversità dell'area protetta. All'ingresso dello stand, sarà presente un operatore per informazioni e distribuzione di materiale promozionale al pubblico.

Il Lions Club Imperia Host effettuerà su apposito mezzo polifunzionale screening gratuiti per la prevenzione delle malattie quali il diabete e il glaucoma.

La Scuola Forestale G. Baruffi di Ormea e il Liceo Cassini insieme in uno spazio dedicato alle ricchezze dell'entroterra e alle peculiarità del territorio attraverso i loro percorsi di studio.

Il Polo Universitario Imperiese - UniGEsarà presente con uno stand istituzionale per promuovere i suoi corsi di laurea e l’offerta formativa.

Il Polo Tecnologico Imperiese propone un calendario di eventi e attività di tipo didattico-divulgativo ed educativo sull’olio.

L’Istituto Alberghiero Ruffini Aicardi di Arma di Taggia animerà la manifestazione con attività promozionali e di comunicazione attraverso degustazioni e laboratori.

Il GAL “Riviera dei Fiori” sarà presente all’interno di uno stand istituzionale in Calata G.B Cuneo per fornire assistenza e illustrare le Strategie di Sviluppo Locale.

Il GAL FISH Liguria: stand dedicato all’illustrazione al pubblico delle Strategie di Sviluppo Locale. La partecipazione prevede la realizzazione nei tre giorni dell'evento di laboratori gratuiti per adulti e bambini dalle ore 14: giochi educativi a cura di Dafne Soc. Coop. Impresa Sociale: gioco di educazione ambientale “Demoase cu’a rumenta” incentrato sulla raccolta differenziata; proiezione video pillola Sunrise, incentrato sulle Nature based Solutions e sui servizi ecosistemici offerti da Posidonia oceanica; collegamento video telecamera subacquea della AMP Bergeggi con visual census specie ittiche eduli.

Legacoop Liguria presente a Olioliva con laboratori incentrati su due importanti eccellenze della nostra regione: l’ostrica e l’acciuga. In Calata Cuneo sarà ormeggiato il Pingone su cui sarà possibile degustare pranzi a base di pesce secondo le ricette della tradizione marinara ligure.

Sarà possibile acquistare pesce fresco dai pescatori ormeggiati con le loro imbarcazioni su Calata Cuneo e sul molo lungo ed effettuare uscite di pesca turismo.

Domenica 10 novembre torna la 13^ edizione di 10 KM “OliOlivarun” organizzata da Club Marathon Imperia.

La corsa parte dal parcheggio antistante la Capitaneria di Porto di Oneglia e si snoderà verso l’incompiuta e ritorno per due giri. Ore 10.00 partenza “OliOlivarun”, road race di 10 km, e “Family Run”, 5 Km non competitiva lungo un tracciato costeggiante il mare ed interamente pianeggiante.

Tornano il Salotto letterario, dedicato alla lettura e agli incontri con autori locali, quest’anno con un proprio stand, e il Corner Museale a cura di Fratelli Carli.

Sarà presente il Laboratorio Chimico mobile dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che effettuerà analisi chimiche e organolettiche degli oli extra vergini.

In città

Domenica 10 novembre Tra gli Olivi di OliOliva – 6^ Camminata a Costa d’Oneglia”

dalle 09.00 alle 10.00.

Servizio di Bus Navetta con partenza da Imperia Largo Nannolo Piana a partire dalle ore 8.45 alle ore 9.45 e rientro a partire dalle ore 13.00/14.00.

Per info circolomanuelbelgrano@yahoo.it WhatsApp n. 3500334935.

Il percorso non è adatto alle persone con disabilità motorie, ipovedenti e non vedenti.

A cura del Circolo “Manuel Belgrano” con l’Associazione Sportiva “Dai che Spiana”.

“I Protagonisti del Gusto” a cura di Confcommercio:

Aperoliva:

Cocktail Competition: i bar di Oneglia preparano un cocktail accompagnato da un

piattino che abbia come ingrediente principale l’olio d’oliva taggiasca e/o i derivati.

I tre cocktail migliori saranno premiati presso lo stand Confcommercio sito in Calata G.B.Cuneo sabato 9 novembre alle ore 16.00

I Piatti di Olioliva:

I ristoranti di Oneglia e Porto Maurizio si impegneranno a predisporre un piatto a base di olio

extravergine da cultivar taggiasca che dovrà essere servito per tutti i giorni della

manifestazione.

Le Specialità di Olioliva:

Promozione di prodotti tipici della tradizione a base di olio di oliva e/o isuoi derivati e specialità culinarie di gastronomia servite durante le tre giornate di Olioliva.

Vetrine a tema (in collaborazione con Confesercenti) concorso dedicato all’allestimento

delle vetrine degli esercizi commerciale imperiesi a tema “Olioliva”; una giuria selezionata

voterà le tre vetrine più originali. La premiazione avverrà presso dell'Area Incontri domenica

10 novembre alle ore 15:00.

Nello stand di Confcommercio sarà presente un forno professionale con dimostrazioni su tutte le fasi della preparazione della focaccia e altri prodotti da forno e degustazioni.

Le dimostrazioni con degustazione si terranno sabato 9 novembre dalle ore 10.00 e dalle ore 15.00 e domenica 10 novembre dalle ore 10.00 e dalle ore 15.00.

A cura di Confesercenti Imperia:

“Dipingendo Olioliva” che porterà nelle vetrine delle attività commerciali aderenti del centro storico di Imperia Oneglia e nel circuito di Olioliva una decina di opere degli allievi pittori della celebre Accademia Balbo di Bordighera.

“Fotografando Olioliva”: i fotografi dell’associazione Agenda Fotografica di Imperia metteranno a disposizione alcuni dei loro scatti a tema “street and photo” che verranno ospitati negli esercizi commerciali aderenti di Imperia Oneglia e del circuito di Olioliva.

Nei ristoranti aderenti al progetto “Olioliva a tavola” saranno presenti nelle serate di venerdì 8 e sabato 9 novembre un sommelier FISAR o AIS e un assaggiatore d’olio ONAOO o OAL.

In Piazza San Francesco la tensostruttura “Olioliva In...forma!” propone eventi dedicati alle scuole e a tutto il pubblico presente alla manifestazione con incontri sulla raccolta differenziata e sulla promozione sportiva; nel pomeriggio attività di intrattenimento musicale per tutti.

Olioliva è organizzata da Azienda Speciale della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” - Imperia La Spezia Savona- e dal comune di Imperia in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio e il supporto di Regione Liguria, Provincia e la partecipazione delle associazioni di categoria. La parte commerciale è affidata alla ditta Espansione.

Per informazioni: Azienda Speciale della CCIAA “Riviere di Liguria”, via Tommaso Schiva, 29 - 18100 Imperia - Tel. 0183/793280.

FacebookOlioliva Imperia

Instagram olioliva.official