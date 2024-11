Finale, la figura del "disability manager" potrebbe presto essere realtà: il punto inserito nel Dup

Il Comune di Finale Ligure inserirà all'interno del proprio organico la figura del "disability manager".

Questo l'impegno assunto con l'approvazione all'unanimità, da parte del Consiglio Comunale finalese, dell'emendamento al Dup, ossia il Documento unico di programmazione che era all'analisi del parlamentino cittadino nella seduta, presentato dalla consigliera del gruppo "Impegno X Finale", Marinella Geremia.

"Si tratta di un progetto che mi sta a cuore, già presentato all’Amministrazione Frascherelli: eravamo arrivati ad un buon punto ma poi ci siamo stoppati sull’individuazione della figura adatta" racconta.

"Il disability manager avrebbe il compito di raccogliere le istanze dei cittadini disabili e delle loro famiglie, di attivare il lavoro in rete di tutti gli enti e i soggetti coinvolti, di veicolare bisogni delle persone disabili verso i servizi esistenti, di mettere in atto ogni azione volta a favorire l’accessibilità, urbanistica e non solo ad evitare ogni forma di discriminazione - spiega la consigliere -. Possiamo definire il disability manager come colui che ha il compito di costruire soluzioni che sostengano l’autonomia della persona con disabilità nelle diverse sfere della vita quotidiana. Il suo obbiettivo é quello di favorire l’accessibilità urbanistica, il coordinamento sociosanitario, l’inclusione scolastica, quella lavorativa e il turismo ,tanto per citarne alcune, attraverso il superamento dei confini dei servizi e la valorizzazione delle professionalità esistenti sul territorio".

"L’idea è quella di convocare una commissione, magari quella sulle barriere architettoniche e delineare insieme le procedure atte all’attuazione del progetto" conclude la consigliera di minoranza, la quale ha ricevuto per l'iniziativa il consenso della maggioranza intera espresso dall'assessore ai Servizi Sociali Di Mauro.