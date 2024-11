Savona, il comandante interregionale dei carabinieri Galletta in visita istituzionale

Nella mattinata odierna, il Comando Provinciale dell'Arma dei carabinieri di Savona ha ricevuto la visita del Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, Comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo” con sede a Milano, competente su Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.

Il Generale C.A. Galletta, 62 anni, ha iniziato la sua carriera frequentando l’Accademia Militare di Modena e poi la Scuola Ufficiali dell’Arma di Roma. Al Comando Interregionale di Milano è giunto nel giugno scorso da Roma, dove ha ricoperto l’incarico di Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Tra i principali incarichi ricoperti dal Generale, oltre a quelli di Capo del II e del III Reparto, dell’Ufficio Criminalità Organizzata, dell’Ufficio Cerimoniale e Attività Promozionali, dell’Ufficio Operazioni, della Sala Operativa e presso l’Ufficio Legislazione del Comando Generale dell’Arma, ha comandato il Comando Unità Mobili e Speciali Carabinieri “Palidoro”, il Comando Interregionale “Culquaber” di Messina, la Divisione Unità Specializzate, la Scuola Ufficiali Carabinieri, la Legione Sicilia, il Comando Provinciale di Brescia e il Reparto Territoriale di Palermo. Da giovane ufficiale è stato comandante di plotone presso la Scuola Carabinieri di Roma e l’Accademia Militare di Modena, ha comandato le Compagnie di Roma-Casilina e di Gaeta, oltre al Nucleo Carabinieri SHAPE di Castenau (Belgio).

A riceverlo è stato il Comandante Provinciale savonese, il Colonnello Vincenzo Barbanera, dopdiché il Generale C.A. Galletta ha incontrato gli ufficiali della sede e delle Compagnie dipendenti, i comandanti dei reparti speciali della provincia ed una rappresentanza dei comandanti e del personale delle 30 stazioni dipendenti e delle articolazioni di pronto intervento e operative. Si è poi intrattenuto con una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

Nel corso dell’incontro con i militari, il Generale Galletta ha indicato le proprie linee di indirizzo nei vari settori, rimarcando l’importanza dei valori fondanti della secolare Istituzione, che vede quale principale risorsa gli uomini e le donne che su tutto il territorio nazionale rappresentano un presidio dello Stato, sottolineando di mantenere vivo lo spirito di corpo tra i militari e il senso di appartenenza verso l’Arma, essendo la coesione interna bene prezioso che permette di affrontare al meglio le sfide quotidiane per garantire il bene della collettività. Il Comandante Interregionale ha ringraziato quindi i presenti per il quotidiano impegno, invitandoli a continuare a tenere alta l’attenzione su tutte le attività a sostegno della popolazione, spesso vittime di gravi reati, come le pagine della cronaca giornalistica spesso, purtroppo, riportano.

Il Generale si è poi recato al Palazzo del Governo di Piazza Saffi, dove ha incontrato il Prefetto Carlo De Rogatis, e al Palazzo di Giustizia dove ha incontrato la dottoressa Lorena Canaparo, Presidente del Tribunale, e il Procuratore Capo Dottor Ubaldo Pelosi.