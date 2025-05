Giornata dell'Albero Monumentale, visita nella storica sughereta di Celle in ricordo di Renato Zunino

In occasione della Giornata dell'Albero Monumentale sabato scorso, 10 maggio, si è svolta un'iniziativa nella storica sughereta in località Natta a Celle Ligure.

"Siamo stati in questo terreno adiacente alla sughereta del signor Caviglia proprietario del Centro Bonsai e ha partecipato anche l'agronomo Isetta che ci ha spiegato la storia e la vita delle sughere. Inoltre ha suonato un violino dell'associazione Suaviter per accompagnare l'evento" spiega l'assessore Jacopo Abate.

Nel dicembre del 2022 proprio Abate si era reso promotore di un sit in nella sughereta contro l'ipotesi progettuale che era stata avanzata dalla passata amministrazione Mordeglia di realizzare un campo da calcio a 7 proprio nei pressi dell'area. L'attuale assessore, in quel periodo consigliere di minoranza, aveva poi puntato il dito contro lo stato di abbandono in cui versava la sughereta.

Ad aiutare Abate nella "battaglia" per la zona di pregio del comune cellese era stato l'indimenticato ex Sindaco Renato Zunino scomparso il 4 dicembre del 2024, che proprio sabato avrebbe compiuto 76 anni.

"È stato un omaggio a Renato perché a questo posto ci teneva particolarmente" ha concluso Abate.

Il Comune nel novembre del 2023 aveva acquistato circa 10mila mq dell'area trovando l'accordo bonario con la proprietà che prevede la cessione.