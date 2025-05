Piazza Diaz, la fontana si ferma di nuovo colpa di una perdita nella vasca di raccolta delle acque

Negli scorsi mesi la fontana era tornata in funzione dopo una serie di interventi di manutenzione (l'ultimo era stato la sostituzione della pompa che regola i getti) ma è durata poco. Ora l’acqua non scorre più ed è spenta.

La fontana rientra nel progetto di restyling di Piazza Diaz. Anche se i lavori non erano completamente terminati, la piazza è stata inaugurata il 24 febbraio 2024, in concomitanza con un evento dedicato alla soprano Renata Scotto, a cui si è proposto di intitolare lo spazio. Alcuni interventi, come la pavimentazione della strada laterale e i lavori all'interno del teatro, erano ancora in corso.