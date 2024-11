Savona e dialetto, torna nel centenario dell'Associazione A Campanassa il concorso "Beppin da Cà"

Torna anche quest'anno, nella sua ventottesima edizione, l’appuntamento con la poesia dialettale curato dall'associazione "A Campanassa" di Savona, con il Concorso “Beppin da Cà” che si svolgerà venerdì 15 novembre, alle ore 17:30, nella Sala dell'Angiolina della Torre del Brandale.

Fin dalla sua costituzione, A Campanassa (attraverso il Gruppo di Studio Amixi d’u dialettu) promuove la conservazione e la conoscenza del dialetto con incontri, studi, ricerche, pubblicazione di testi specifici, ma anche con l’organizzazione biennale di “Concorsi regionali di poesie dialettali” intitolati (dal 1974) al poeta dialettale savonese Giuseppe Cava, noto come Beppin da Cà, rivolti anche ai bambini delle scuole primarie del territorio. Fin dalla sua costituzione, infatti, l'associazione come sua mission quella di “promuovere ed adottare provvedimenti per la tutela e la divulgazione della conoscenza delle Patrie Memorie, con particolare cura all’uso, alla difesa e alla sopravvivenza del vernacolo sabazio”.

Le prime edizioni erano denominate “Brandale d’oro”, finché nel 1974 il Consiglio Grande decise di intitolare il concorso a Cava. Questo, dagli anni ’70, si è ripetuto costantemente ogni due anni estendendosi a livello regionale e rivolgendosi anche ai più giovani, coinvolgendo le scuole primarie, con una speciale sezione a loro dedicata. Nell’anno del Centenario il XXVIII Concorso dialettale vuole premiare la miglior poesia tra tutte le poesie presentate nelle precedenti edizioni e che ogni anno hanno riportato il successo, vincitrici.