Savona, alla Ubik Sergio Olivotti con "Il genio della musica" in un pomeriggio per i più piccoli

Giovedì 7 novembre, alle ore 16:30, alla libreria Ubik di Corso Italia a Savona un pomeriggio dedicato ai più piccoli. Protagonista sarà l'illustratore finalese Sergio Olivotti con il suo libro "Il genio della musica", un incontro animato per bambini dai 5 anni in su.

Un albo in rima contro tutti i conflitti, un inno al potere della musica e al valore delle persone «magiche» che decidono di non restare neutrali e di non rassegnarsi. Il ritorno del pluripremiato Sergio Olivotti, con la sua geniale penna, questa volta alle prese con una sfida all’apparenza impossibile: farci scoprire il suono della pace.

Il genio della musica, stanco di esaudire in continuazione desideri, nel suo cammino inizia a spargere i semi dell’allegria e della bellezza grazie all’arte affabulatoria della musica, strumento di resistenza contro il male, le guerre e il brutto del mondo. Così, se ne va in giro a «genialare», armato di strumenti, come una sorta di soldato dell’armonia, di sentinella della serenità, finché, giunto in un villaggio, non si imbatte in un altro tipo di soldati: quelli che conoscono solo il suono dei fucili...