Albenga, a Vadino una palestra all’aperto in Piazza Pertini guardando all'inclusione

Una palestra all’aperto in Piazza Pertini a Vadino che guarda all’inclusione e che potrà essere utilizzata anche dai ragazzi dell’Istituto Agrario.

A presentare il progetto è stata, con una nota, la consigliere delegata al quartiere di Vadino e all'intercettazione di Bandi di Finanziamento, Barbara Vullo: “Sono molto orgogliosa di questo primo risultato, importante per la zona di Vadino e per Albenga. È nei miei intenti continuare a impegnarmi per riuscire ad intercettare bandi e finanziamenti e reperire risorse che ci aiuteranno a valorizzare sempre più la nostra città. Il 'Bando a sportello destinato ai Comuni Liguri per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori – allestimento aree sportive attrezzate' permetterà di migliorare una piazza di Vadino molto frequentata che potrà essere utilizzata anche dai ragazzi dell’Istituto Agrario, che non hanno una palestra e che, durante le belle giornate, potranno utilizzare quest’area attrezzata”.

“Importante anche l'aspetto dell’inclusività: infatti alcuni attrezzi sono idonei all’utilizzo anche da parte di persone con disabilità” sottolinea la consigliere.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Dopo quella di Piazza Europa, che ha avuto un ottimo riscontro ed è molto utilizzata, grazie al finanziamento ricevuto, riusciremo a realizzare un’altra palestra all’aperto questa volta a Vadino in Piazza Pertini. Oltre al valore sociale, educativo e di promozione del benessere psicofisico proprio dell’attività sportiva, il posizionamento di questi attrezzi permetterà di creare un nuovo punto di aggregazioni per bambini, ragazzi ed adulti”.

“Grazie alla consigliera Vullo e alla collaborazione degli uffici comunali, continueremo a lavorare per intercettare tutti i bandi che ci permetteranno di accedere finanziamenti per il nostro territorio e continueremo, inoltre, ad attenzionare la zona di Vadino che ha molte potenzialità da sviluppare” conclude il primo cittadino.