Lutto per la scomparsa di Giovanna Lanteri, storica segretaria al Porto di Alassio

Albenga e Alassio piangono Giovanna Lanteri, di 84 anni. La donna, che risiedeva ad Albenga, è stata la storica segretaria del Circolo Nautico al Mare di Alassio e poi della Marina di Alassio.

“Una triste notizia – scrive su Facebook Rinaldo Agostini, presidente della Marina di Alassio -. E’ stata per tantissimi anni il punto di riferimento di noi giovani velisti, alla prima esperienza con la Scuola di Vela dal 1969. Insieme a Renata prima e poi con la Vera Marchiano poi, formavano una coppia di collaboratrici del Cnam eccezionale. Sono certo che mancherà a tutti i ragazzi di allora, che come me hanno avuto la fortuna di incontrare il suo sorriso per tanti anni”.

Il santo rosario sarà recitato questo pomeriggio (7 novembre) alle 17.30 presso la camera ardente dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, mentre i funerali si terranno venerdì 8 novembre nella cattedrale di San Michele.