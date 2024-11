Insolito furto a Zuccarello: rubate le zucche decorative del borgo dopo la recente festa

Insolito furto a Zuccarello: sono state rubate tutte le zucche ornamentali rimaste nel borgo tra i più belli d’Italia dalla Festa della Zucca che si è tenuta lo scorso 20 ottobre. L’episodio ha sorpreso e amareggiato gli abitanti del piccolo borgo .

“La scorsa notte sono state rubate tutte le zucche del nostro borgo - spiega Santo Calcagno, presidente onorario della Proloco di Zuccarello -. Normalmente, dopo la fiera, le lasciamo in esposizione perché abbelliscono e i visitatori fanno tante foto. Ora c’è una denuncia in corso da parte della Polizia Locale, che vaglierà le immagini delle telecamere per capire meglio”.

Il borgo di Zuccarello, infatti, è completamente videosorvegliato e si spera che le immagini possano fornire indizi per risalire ai responsabili. Le zucche rubate erano state donate alla Proloco dagli organizzatori della Fiera regionale della Zucca di Piozzo, in provincia di Cuneo. Con il loro aspetto caratteristico, rappresentavano un elemento decorativo che impreziosiva le strade del centro storico, attirando l'attenzione di turisti e visitatori che amavano scattare foto ricordo tra i colori autunnali del borgo.