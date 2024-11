Tpl Linea, dall’11 novembre nuovo orario per la biglietteria di Savona

Partirà lunedì 11 novembre il nuovo orario della biglietteria di Savona in piazza Aldo Moro, con una apertura del servizio ampliata per la clientela del trasporto pubblico locale.

Gli orari della biglietteria di Savona saranno: 7.15-18.00, dal lunedì al sabato, escluso la domenica.

L’impegno dell’azienda di trasporto savonese prevede maggiore personale in relazione al nuovo orario, addetti che hanno seguito corsi di formazione sul sistema tariffario e su quanto necessario allo svolgimento dell’attività di front-office con l’utenza.

Inoltre, per limitare possibili disagi all’utenza saranno operativi altri addetti di Tpl Linea fuori dalla biglietteria proprio per aiutare nello smaltimento delle code.

Il nuovo orario della biglietteria di Savona rientra nel piano aziendale legato alla ripresa delle attività scolastiche: una opportunità per i nuovi giovani clienti di poter programmare meglio l’attivazione dell’abbonamento, ma anche una occasione per la stessa clientela per essere in regola con i titoli di viaggio secondo l’offerta tariffaria desiderata.