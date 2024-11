Savona piange Alessandro Nofroni, ex console della Pippo Rebagliati e ex assessore nella seconda giunta Ruggeri

I più giovani lo hanno conosciuto tramite la sua intervista nel documentario "La fabbrica e la città porto", dove parlava del grande sciopero del porto ma la maggior parte dei savonesi lo ricordano come console della Compagnia Portuale Pippo Rebagliati e assessore alle Finanze nella seconda giunta Ruggeri.

Savona piange Alessandro Nofroni, morto all'età di 84 anni (i funerali verranno svolti questo pomeriggio).

Nofroni è stato una delle figure storiche del porto ed ha guidato la Compagnia Pippo Rebagliati, vivendo i momenti più importanti della portualità cittadina.

Candidato alle elezioni nel 2002, aveva assunto la carica di assessore nella seconda giunta Ruggeri, esperienza che si era interrotta dopo che Ruggeri era stato eletto in Regione.

"E' stata una persona importante per la Compagnia- spiega il Console della Pippo Rebagliati Stefano Giusto - che ha sempre difeso anche nei momenti dei grandi scioperi. Ha dato un contributo importante contribuendo al suo sviluppo".

"Aveva un carattere forte ed era una persona schietta - ricorda Franco Lirosi che è stato vicesindaco nella seconda giunta Ruggeri - che ha svolto molto bene il suo ruolo di assessore al bilancio in quegli anni che ricordo come un bel periodo".

Un ricordo giunge anche da Filt Cgil e Cgil Savona: "Alessandro Nofroni è stato per anni figura importante e di riferimento per il mondo sindacale e del lavoro savonese, in particolare nel settore dei trasporti, nel nostro porto e per la Compagnia Portuale - affermano le due segreterie provinciali - Nel corso degli anni di attività sindacale, l’impegno e le capacità lo hanno portato a ricoprire ruoli di grande responsabilità: Segretario Generale della Filt Cgil di Savona e Segretario Confederale della Camera del Lavoro di Savona".

Nofroni lascia il figlio Fabio, la moglie Lia, la nuora e i nipoti.