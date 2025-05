Quiliano, trattore si ribalta in un campo: agricoltore al Santa Corona in codice giallo

Attimi di paura nel pomeriggio a Valleggia, frazione di Quiliano, dove un agricoltore sessantenne è rimasto incastrato sotto un piccolo trattore che si è ribaltato mentre lavorava in un terreno agricolo situato in via Delfino.

L’uomo stava eseguendo delle manovre su una fascia di terreno con un piccolo mezzo agricolo, quando improvvisamente si è capovolto, finendogli sulla schiena. Nonostante il peso del veicolo e la dinamica dell’incidente, l’agricoltore è rimasto cosciente per tutta la durata dei soccorsi.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Savona, che hanno lavorato per liberarlo, in coordinamento con il personale dell’automedica del 118, i Carabinieri e i militi della Croce Oro Mare di Savona. Dopo averlo estratto con attenzione da sotto il mezzo, l’uomo è stato stabilizzato e trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.