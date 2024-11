Entro aprile 2025 nuove aree sportive attrezzate all’aperto in 8 Comuni del Savonese

Regione Liguria ha approvato le graduatorie del bando a sportello per la promozione dell’attività sportiva di base, destinando un contributo di 528mila euro a 21 comuni. Tra i beneficiari figurano diversi comuni del savonese: Albenga, Boissano, Cairo Montenotte, Finale Ligure, Piana Crixia, Pietra Ligure, Savona e Urbe. Questo finanziamento sarà utilizzato per riqualificare aree pubbliche e creare spazi sportivi gratuiti per la cittadinanza.

Insieme ai comuni della provincia di Savona, altri enti liguri beneficiari del contributo sono Beverino, Bolano, Borghetto d’Arroscia, Borgomaro, Busalla, Genova (tre progetti), Imperia, Isola del Cantone, Pieve Ligure, Rapallo, Rezzoaglio, Ronco Scrivia e Sestri Levante.

Punteggio premiale è stato riconosciuto alle proposte localizzate in aree limitrofe ad istituti scolastici privi di palestra: le nuove aree attrezzate, infatti, consentiranno l’esercizio dell’attività motoria anche a tutti quegli studenti penalizzati dalla carenza di infrastrutture sportive all’interno dei plessi stessi.

I singoli contributi variano da un minimo di 18mila euro a un massimo di 35mila. La realizzazione degli interventi dovrà concludersi entro il 30 aprile 2025.