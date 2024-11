Intervento dei militi dell'emergenza sanitaria e dell'automedica per un uomo investito da un'auto, intorno alle 19.15, in via Nazionale Piemonte a Savona.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza della sezione savonese della Croce Oro Mare e l'automedica.

Per la persona colpita dalla vettura è stato disposto il trasferimento in codice giallo all'ospedale San Paolo.