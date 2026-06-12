Scontro tra mezzi pesanti tra Feglino e Finale, traffico bloccato direzione ponente in A10: un ferito in codice rosso

AGGIORNAMENTO ORE 22:45 - Sono 12 i km di coda registrati tra Savona e Finale Ligure, con le operazioni di soccorso che hanno richiesto parecchie ore e hanno portato una delle due persone che si trovava a bordo dei mezzi ricoverata in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.

Diversi intanto i mezzi in uscita dai caselli di Feglino e Spotorno con tutte le arterie secondarie coinvolte da un intenso via vai di mezzi.

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Gravi disagi alla circolazione sull’A10 nel tardo pomeriggio, dopo un incidente avvenuto sulla carreggiata in direzione Ventimiglia.

L’allarme è scattato poco prima delle 19.30 nel tratto tra Feglino e Finale Ligure, all’altezza del chilometro 61+600. La dinamica dell’accaduto è ancora in corso di ricostruzione, ma dalle prime indicazioni il sinistro avrebbe coinvolto due mezzi pesanti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica del 118 Sierra4 e due ambulanze, partite dalle pubbliche assistenze della Croce Bianca di Finale Ligure e della Croce Bianca di Spotorno, oltre alle forze dell’ordine e al personale operativo del concessionario autostradale.

L’episodio sta provocando pesanti ripercussioni sul traffico autostradale, con rallentamenti e code nel tratto interessato, oltre a diverse macchine che per ovviare alla coda hanno optato per l’uscita al casello di Feglino riversandosi sulla Sp27.