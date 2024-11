Protocollo d'intesa SV-TO-CN, Invernizzi (FdI): "Un passo avanti decisivo per infrastrutture, turismo e commercio"

«Piemonte e Liguria più vicine grazie al protocollo d’intesa firmato questa mattina. Un passo avanti decisivo per migliorare le infrastrutture, il turismo e gli interscambi commerciali». Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Rocco Invernizzi sottolinea l’importanza degli accordi sottoscritti stamani a Savona tra enti, istituzioni e l’Unione Industriali di Savona e Torino.

«Un protocollo d'intesa di fondamentale importanza - sottolinea Invernizzi - che va verso gli obiettivi già annunciati nel programma di governo del presidente della Regione Marco Bucci. Il mio impegno personale sarà quello di essere l’anello di congiunzione tra la provincia di Savona e Genova per lo sviluppo di tutte le infrastrutture necessarie al nostro territorio. Un processo indispensabile per agevolare non solo i flussi turistici, ma per incentivare il trasporto di merci da Savona al Piemonte, senza dimenticare che il porto di Vado Ligure è entrato tra i 100 scali al mondo per velocità di carico e scarico e il migliore in Italia come performante. Importante e decisivo il ruolo di Caterina Sambin, presidente dell’Unione Industriali».

«Proprio con la presidente Sambin - spiega il consigliere regionale - ho avuto modo di aprire un dialogo costruttivo che si basa sulla reciproca collaborazione che sicuramente comporterà benefici per il territorio e per le nostre comunità. Un ruolo altrettanto importante lo ha giocato il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri che si é impegnato in prima persona per raggiungere questo obiettivo ed é stato tra i primi a credere sull'importanza di avviare una collaborazione ancora più stretta con gli enti piemontesi».

«Ora dobbiamo pensare a realizzare quelle opere fondamentali per migliorare i collegamenti - continua - Il governatore Bucci lo ha ribadito il giorno stesso della sua elezione: il raddoppio della ferrovia Andora-Finale Ligure, la gronda di Genova, l’Albenga Carcare Predosa, il potenziamento della ferrovia Cuneo-Ventimiglia molto precaria, il potenziamento della linea Cuneo-Fossano ancora a binario unico, nonché dall’autostrada Cuneo-Asti non ancora terminata. Collegamenti vitali per il flusso turistico così come per le imprese piemontesi e liguri».

«La collaborazione tra due realtà geografiche così vicine - ribadisce Invernizzi - è strategica per il futuro turistico e commerciale della Riviera e dell’intera Liguria».