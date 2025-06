Cairo ripristina l'area canina distrutta dall'alluvione dello scorso ottobre

A seguito dei gravi danni causati dall’alluvione del 26 e 27 ottobre scorso, l’area canina situata in Viale Vittorio Veneto, nei pressi della pista ciclabile, è stata completamente distrutta. Uno spazio molto frequentato e apprezzato dai cittadini, venuto meno in un momento in cui la socialità e il benessere animale rappresentano elementi centrali nella vita urbana.

Per questo motivo, il Comune di Cairo Montenotte ha deciso di intervenire per ripristinare l’area e restituirla alla piena funzionalità. Dopo un’attenta valutazione, è stata incaricata la ditta E.S.E. srl, con sede a Calizzano, specializzata nel settore e già attiva sul territorio. La scelta è stata effettuata a seguito di un sopralluogo tecnico e della presentazione di un preventivo dettagliato.

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova recinzione con pannelli metallici tipo Orsogrill, di colore verde, alti 153 cm, montati su supporti da 180 cm cementati nel terreno. Il perimetro interessato sarà di circa 120 metri lineari. A completare l’allestimento dell’area, saranno posizionati supporti in castagno scortecciato lungo tutto il perimetro, per una maggiore integrazione paesaggistica e stabilità strutturale.

Il costo complessivo dell’opera è stato quantificato in 18.300 euro, somma che verrà finanziata con fondi già stanziati nel bilancio comunale 2025, a valere sul capitolo dedicato agli interventi di sistemazione e riqualificazione dei giardini pubblici.