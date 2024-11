Andora, viabilità a senso unico alternato sulla Sp 13: lavori di consolidamento a partire dal 18 novembre

A partire dal 18 novembre, sulla strada provinciale Sp 13 in via Divizia, ad Andora, sarà attivato un senso unico alternato all’altezza del frantoio Fratelli Morro. La circolazione sarà regolata da un semaforo attivo giorno e notte, per permettere i lavori di consolidamento e ripristino del pontino sottostante, attraversato da un corso d’acqua che confluisce nel Merula.

Questa tratta della Sp 13 rappresenta un collegamento chiave per l’entroterra andorese, in particolare per il traffico verso il comune di Stellanello. L’intervento, finanziato dal Ministero dei Trasporti per un importo di 180mila euro, è programmato per concludersi entro il 31 gennaio 2025. Tuttavia, qualora le condizioni meteorologiche fossero favorevoli, la Provincia non esclude di poter anticipare la chiusura del cantiere.

Questa mattina, è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra rappresentanti del Comune di Andora, la Provincia e le aziende titolari delle condotte che passano sul pontino, per coordinare gli spostamenti e garantire la sicurezza durante i lavori.