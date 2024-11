Savona provincia dove l'età media è di 50 anni, con sempre meno nati e più anziani

E' uno studio di Marco De Silva responsabile dell'Ufficio economico della Cgil Genova Liguria, su elaborazione di dati Istat, a dare una fotografia di una provincia che conta sempre meno nati e dove gli anziani si confermano come fetta principale di popolazione.

Da un confronto degli ultimi anni, ne emerge un dato preoccupante sulla natalità, in netto calo, come è importante il calo dei residenti. La natalità cala del -37,8% se paragonata al 2008 e del -3,4% rispetto al 2022). L'età media è di 50 anni (la fascia di popolazione da 0-14 anni è il 10%; quella tra 15-64 il 60,2% e gli over 65 il 29,8%). Tra il 2019 e il 2024 il Savonese ha perso il -2,2% dei residenti.