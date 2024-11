Soccorsi mobilitati per un incidente in via Vittime di Brescia: coppia al San Paolo

Soccorsi mobilitati nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17.20, per un incidente in via Vittime di Brescia a Savona, dove un’auto con a bordo una coppia di coniugi è finita contro un pilone del sottopasso in direzione di corso Ricci.

Fortunatamente, non sono stati coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori della Croce Oro Mare e della Croce Bianca di Savona, oltre a una squadra di vigili del fuoco e la Polizia locale.

Marito e moglie sono rimasti feriti e sono stati trasportati in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.