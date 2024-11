Varazze, realizzazione del punto d'atterraggio dell'elisoccorso: sopralluogo al Salice

Nella mattinata di ieri si è svolto un sopralluogo del sindaco di Varazze Luigi Pierfederici insieme ai tecnici comunali, con i componenti dell'equipaggio del Reparto Volo VVF Liguria e i responsabili della commissione Tecnica Elisoccorso 118, ed è stata valutata l'ipotesi di creare il punto di atterraggio in località Salice, così come già ipotizzato nel progetto di riqualificazione dell'area.

"Fondamentale il supporto e la collaborazione con il Comando dei VVF di Savona, con la presenza del funzionario Riccardo Sette, in rappresentanza del Comandante Giuseppe Di Maria e con il distaccamento di Varazze - ha detto il primo cittadino varazzino - Grazie al capo distaccamento Gian Marco Scasso ed ai ragazzi in servizio non solo per la partecipazione ma anche per la disponibilità. Infatti, con i Vigili del Fuoco, con cui la Amministrazione in questi anni ha sempre avuto grande collaborazione, si sta lavorando per creare azioni concrete di pianificazione per il Soccorso della cittadinanza".

"Proprio per questo il punto di atterraggio di Varazze si inserirebbe in una rete più ampia di punti di appoggio e sarebbe uno snodo strategico vista la vicinanza con la rete autostradale - conclude Pierfederici - Questo sarebbe utile non solo per il nostro Comune ma per una fascia di territorio ben più vasta risultando fondamentale per gestire le emergenze ed il Soccorso alla cittadinanza".

Lo scorso luglio era stato approvato dalla giunta comunale di Varazze il progetto di fattibilità tecnica economica per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo con pista di pattinaggio in località Salice che prevede anche la realizzazione di una elisuperficie conforme ai requisiti ENAC.

L'Amministrazione varazzina aveva ribadito l'intenzione già nel 2019 di realizzare un impianto sportivo stralciando il già previsto campo di calcio, la biglietteria e i relativi parcheggi.

L'intervento prevede di ospitare cinque discipline federali. Nello specifico è prevista la realizzazione di una pista ad anello (pendenza costante o curvilinea/parabolica) per pattinaggio a rotelle conforme al regolamento per l'omologazione degli impianti per il Pattinaggio Corsa della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR; la realizzazione di una pista "pump track" su terreno sterrato conforme al regolamento della Federazione Ciclistica Italiana (FCI); la realizzazione di due pareti per arrampicata sportiva conformi al regolamento Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (F.A.S.I); la costruzione di un edificio su due livelli per i servizi necessari allo svolgimento degli sport, che ospiterà ambienti destinati alle gestione dell'impianto, a servizio degli atleti, spazi per associazioni locali e vani per deposito e locali tecnici; la realizzazione di un'area attrezzata per camper per 30 stalli.

Propedeuticamente alla realizzazione del progetto dovrà essere predisposta la messa in sicurezza del sito tramite interventi di carattere geotecnico e di regimentazione delle acque superficiali e profonde.

A servizio delle attività sportive è previsto un impianto d'illuminazione composto da 8 torri faro. E' infine prevista la sistemazione di un'area pertinenziale a parcheggio a raso della capienza massima di 45 posti auto oltre a 23 parcheggi nello spazio antistante il piano terra dell'edificio servizi.

L'opera potrebbe essere finanziata in caso di ammissione al bando dell’Istituto per il Credito Sportivo “Sport Missione Comune 2024”, pubblicato in collaborazione con l’ANCI e rivolto agli Enti Territoriali, in scadenza al 30 settembre del 2024, tramite un mutuo fisso da stipulare entro il 31 dicembre.

Per la partecipazione il Comune ha dovuto rimodulare il progetto di fattibilità tecnico economica, apportando le modifiche necessarie, così da consentire la realizzazione dell'opera. L'importo si attesta per il primo stralcio su un milione e 200mila euro. Prevista una spesa complessiva di 3 milioni di euro.