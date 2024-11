Scegliete l’India per scoprire un Paese unico e affascinante

La scelta dell’India è ottima per un viaggio in un Paese unico, affascinante, tutto da scoprire. Affidatevi però agli esperti dei viaggi sotto tutti i punti di vista come Evaneos: vivrete un'esperienza che non dimenticherete facilmente, curato nei minimi particolari per godere di bellezze architettoniche e naturalistiche. Il soggiorno di 15 giorni sarebbe ottimale. Il periodo migliore? Senza dubbio l’inverno per evitare i monsoni classici dei mesi più caldi.

Viaggiare è una vera e propria filosofia di vita

Il viaggio è una filosofia di vita e sono tante le mete da poter raggiungere per giorni di divertimento, relax, scoperta di posti magnifici. In Italia certo ma soprattuto all'estero. Una delle destinazioni raggiunta ogni anno da tantissime persone è l’India, Paese affascinante tra storia, natura e una cultura unica. Avete mai pensato di regalarvi un’esperienza del genere? Non mancheranno luoghi incantevoli, conosciuti e da scoprire. Oltre alla possibilità di viaggiare in assoluta autonomia, ci sono delle realtà specializzate nell’organizzazione di viaggi ottimali sotto tutti i punti di vista. Voi dovrete solo chiudere la valigia e godere di giorni indimenticabili.

Affidatevi agli esperti di Evaneos per scoprire un Paese unico

Un esempio è senza dubbio il portale https://www.evaneos.it/ una vera e propria garanzia sotto questo punto di vista. Questa scelta è l‘ideale per andare a scoprire un Paese che attrae come l’India. Ci sarà la possibilità di vivere giornate di trekking nella zona nord-est, conoscere i templi di Madhya Pradesh, ammirare la famosissima Valle del Kashmir, fare escursioni nel il parco nazionale di Ranthambore o Kaziranga, per gli amanti del mare godere delle spiagge di Goa, camminare per le strade di Calcutta. Tutto questo senza dimenticare di visitare il maestoso mausoleo di Taj Mahal.

Un viaggio che può trasformarsi anche in un’esperienza sostenibile

La scelta ideale, quindi, è Evaneos che mette in campo contatti diretti con gli esperti del posto per godere ancora meglio le bellezze dell’India. Una scelta che porta vantaggi al viaggiatore di turno ma anche al posto scelto, insomma Evaneos è il partner ideale. Le scelte in questo senso sembrano assolutamente consigliate: sì perché scegliendo questi partner per gli itinerari migliori, scoprendo segreti anche per la scelta sostenibile. Ma quanto tempo si dovrebbe rimanere in India per il viaggio? E quale sarebbe il periodo migliore dell’anno per partire?

I tempi e il periodo migliore per scoprire l’India

Gli esperti di Evaneos consigliano almeno due settimane per il viaggio in India, meglio 20 giorni. Ovviamente la scelta dei giorni è dettata anche dal fatto che l’India davvero grande e per raggiungere le diverse zone servirà tempo. Abbiamo accennato in precedenza alle destinazioni più belle e famose ma è impossibile dimenticare la capitale Mumbai insieme ai Backwaters di Kerala. E la stagione migliore? La scelta è quella dell’inverno ben sapendo che, come abbiamo detto, si tratta di un Paese davvero vasto con diverse differenze climatiche. La data precisa potrebbe essere scelta ancora meglio sapendo la zona o le zone che si vuole visitare. I monsoni, presenti in estate, sconsigliano di partire proprio nei periodi più caldi.