La FIDAPA Sezione Albenga si prepara al Natale con un evento ai Vivai Montina

Dopo la partecipata conferenza alla Biblioteca Diocesana di Albenga, "La dignità della donna: un percorso al femminile tra i libri della biblioteca", la FIDAPA BPW Italy Sez. di Albenga incontra le socie presso i Vivai Montina a Cisano sul Neva, venerdì 15 novembre alle ore 19.

"La manifestazione, afferma la presidente FIDAPA Valentina Perna, 'Prepariamoci al Natale', è l'occasione speciale per incontrarci e, assieme, creare addobbi natalizi. E per chi ancora non ha deciso come addobbare la propria casa, abbiamo selezionato alcune idee per realizzare fantastiche decorazioni 'handmade'. Saranno presenti le autorità FIDAPA: Alessia Castelli, presidente BPW di Monaco, e Antonella Tosi, revisore dei conti nazionale FIDAPA BPW Italy.