Progetto "Ioleggoperché2024", alla Ubik letture per bambini a cura della Scuola per l'infanzia Munari

Alla Ubik nuove letture per bambini, nell'ambito di "Ioleggoperché", la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura. Fino a domenica, è possibile venire in libreria e acquistare un libro da donare a una scuola di Savona, contribuendo ad arricchire le biblioteche scolastiche della nostra provincia.

Venerdì 15 novembre, ore 16:30, alla Libreria Ubik si terrà "Libri a merenda: letture per tutti i gusti", un evento con letture ad alta voce per bambini dai 2 ai 6 anni, a cura della scuola dell’infanzia Munari nell'ambito del progetto Ioleggoperché. I bambini e le loro famiglie partiranno per un viaggio all’interno di alcuni tra gli albi illustrati più belli e coinvolgenti, presenti in libreria. Ci saranno storie per tutti i gusti: per ridere, per commuoversi, per sognare, per pensare e per meravigliarsi. Bambini, vi aspettiamo alla Ubik!

Fino a domenica 17 novembre, presso la Libreria Ubik, è possibile acquistare un libro da donare a una scuola di Savona, contribuendo ad arricchire le biblioteche scolastiche della città e della provincia. Già decine di libri sono stati donati dai cittadini savonesi, un gesto simbolico di grande generosità in un periodo sociale ed economico difficile per le persone e le scuole. L'iniziativa coinvolge libri, persone e tutte le organizzazioni che promuovono la lettura e la cultura. Negli ultimi 4 anni, Ioleggoperché ha permesso di donare oltre 1 milione di libri in tutta Italia e ha coinvolto 15.000 scuole e oltre 3 milioni di ragazzi nella scorsa edizione. Vieni a donare anche tu in libreria!

"Rafforzare il patrimonio delle biblioteche scolastiche, attraverso la donazione di libri da parte dei cittadini, riveste grande valore culturale e civico, particolarmente in questo periodo. Rivolgo un saluto a tutti coloro che sono coinvolti nell’iniziativa Ioleggoperché, con l’auspicio di pieno successo. E rivolgo ai ragazzi gli auguri di buona lettura" (Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica).