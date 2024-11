Savona, auto rimosse e lavori di segnaletica orizzontale. Parte la rivoluzione del traffico

Buona parte della serata di venerdì 15 è stata dedicata alla preparazione della nuova segnaletica e all'esame dei cartelli stradali da togliere. Piazza Diaz è stata in parte chiusa per disegnare i nuovi parcheggi (verranno recuperati i sei che saranno tolti in via dei Mille) e per creare più posti moto.

L'accesso a via dei Mille da parte di via De Vegerio è rimasto chiuso per buona parte della serata in attesa di completare tutte le modifiche. Sul posto l'assessore alla Mobilità Ilaria Becco, il comandante della municipale Igor Aloi e l'ingegnere Marco Delfino.

Dalla mattina di sabato 16, però, la nuova viabilità sarà operativa. C'era grande attesa per questa modifica al traffico nel centro città che ha fatto così discutere in questi mesi. Ma per fare una valutazione bisognerà vedere cosa succederà la prossima setitmana. I cambiamenti interessano Via dei Mille, dove c'è ora il doppio senso di marcia tra via Poggi e via Vegerio e il senso unico verso la piazza, dunque tra via Poggi e piazza Diaz, mentre via Famagosta percorribile solo in direzione levante verso la Torretta (questa modifica era già stata attuata da qualche mese).

La scelta del Comune di partire con la nuova viabilità il venerdì sera, con i giorni successivi di sabato e domenica è stata strategica. Sono giornate in cui il traffico allenta ma la vera prova sarà lunedì.